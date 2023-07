'Ni con el pétalo de una rosa' tocaré concesiones de Radio y Televisión: AMLO

Diego Gallegos / Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no va tocar "ni con el pétalo de una rosa" las concesiones a empresas de radio y de televisión.

En la mañanera, el mandatario subrayó que dichas concesiones están garantizadas aun si se "exceden" o le "suben el volumen", en referencia a las críticas a la llamada 4T.

"No vamos nosotros a modificar ninguna concesión y, si se vencen las concesiones, se van a renovar", aseguró.

"(Cuento) con el apoyo del pueblo y (hay) libertades, y por eso no tocar ni con el pétalo de una rosa a los concesionarios de radio, de televisión", expresó.

López Obrador enfatizó que su Gobierno tampoco va cambiar las reglas relacionadas con el sector, pues, sostuvo el Jefe del Ejecutivo, respeta la libertad de expresión.

"No vamos a cambiar reglas en lo que tiene que ver con concesiones de radio, de televisión. Las concesiones a las cadenas de televisión, de radio, están garantizadas.

"No va a haber ningún problema, aunque le suban de volumen, ningún problema. No vamos nosotros a cometer ningún acto que atente contra la libertad de expresión, de manifestación, aunque se excedan".

El jefe del Ejecutivo incluso presumió que las concesiones en el sector que se han vencido durante su mandato, se han renovado.

"Porque esa es la instrucción y vamos a continuar así. La verdad tenemos nuestro ángel de la guarda, que es el pueblo, que nos ayuda mucho", recalcó.

"Fue muy importante el llevar a cabo por años, por décadas, un trabajo de concientización, actuamos como predicadores, fuimos a todos los pueblos de México, a todas las plazas".

Aunque prometió no tocar las concesiones a las cadenas de medios, López Obrador se pronunció por que los medios equilibren y se vayan "autolimitando" poco a poco.

"Yo pienso que, poco a poco, los medios tienen que ir autolimitándose, poco a poco, es un proceso", expresó.

"Es que también imagínense, llegaron a la cima, ponían y quitaban a gobernantes, qué cuarto poder ni que nada, eran el poder de los poderes, formaban parte, pues de la oligarquía que mandaba en México. Entonces, todo esto ha ido cambiando y también ellos han ido cambiando".

López Obrador también planteó un código de ética de respeto para que los medios no difundan de información no sustentada o sin pruebas.

"No dar a conocer algo que no tiene sustento, si no hay pruebas), porque es calumnia, es difamación, pero poco a poco estoy seguro van a irse autolimitando, además es porque les conviene, si no, pierden credibilidad", agregó.

El tabasqueño añadió que su Administración ha apoyado mucho a las radios comunitarias para que tengan sus permisos, porque hacen una labor social importante.

Sobre la nueva red social Threads, a la cual ya se sumó y utilizó, López Obrador insistió en que no se trata sólo de que haya más plataformas, sino de que no haya manipulación.

"Porque no se trata de tener una plataforma y millones de suscriptores o usuarios, sino cuidar la calidad", comentó.