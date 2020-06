'Ni dar como héroe a García Harfuch ni dar por hecho responsabilidad de CJNG'

Hermosillo, Sonora.- Este lunes la periodista Anabel Hernández García, especialista en narcotráfico, en entrevista con Proyecto Puente declaró que "Con todos estos elementos [que] tenemos" en torno al atentado contra Omar García Harfusch debemos "ser cautos" en sacar conclusiones acerca de la responsabilidad del Cartél Jalisco Nueva Generación.

Asimismo, indicó que en base a la "información que yo he obtenido, sí hubo en días previos una amenaza contra funcionarios públicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador del Cartel Jalisco, de acuerdo a versiones sólidas dentro del propio gobierno federal. Pero estas amenazas estaban principalmente focalizadas contra Marcelo Ebrard, quien firmó la extradición del hijo del Menchito, el lidel del Cartel y contra Santiago Nieto, el hombre de las finanzas de la UIF, que le ha dado golpes fuertes a este Cartél congelando sus cuentas bancarias".

Por otra parte, la reportera mexicana se refirió a los antecedentes de desapariciones, masacres y ataques armados donde la versión oficial ha sido una, pero "después cuando los periodistas investigamos descubrimos otra".

En consecuencia, considera precipitado "dar como héroe al señor García Harfusch y dar como hecho que ha estado el Cartél Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a toda la información que he estado obteniendo a traves de diversas fuentes de información este fin de semana, es una cosa que yo no podría repetir. Me parece que las autoridades se han precipitado".

Especificamente, Hernandez García, apunta a que el propio secretario de Seguridad Ciudadana capitalino se adelantó en el momento que desde el hospital escribió en redes sociales que la autoría recaía en el CJGN. Siendo que "Todavía no hay una investigación donde un ministerio público, una averiguación previa, un juez diga: sí, esto fue así", reitera.

La comunicadora subraya que "Si fuera realmente el CJNG el que hubiera cometido ese atentado, que según el gobierno americano y propio gobierno de México es uno de los más poderosos de [este] país, que compite por el poder con el Cártel de Sinaloa y que ya nos ha mostrado en el pasado que es capaz de bajar a tiros a un helicóptero, no sé como podría haber cometido una serie de errores de primaria".

Cabe destacar, para la tambiés escritora que "Ni como ciudadanos tenemos la reconstrucción total de los hechos: a qué realmente hora sucedio, cuándo sucedio, en qué calle sucedio. Tenemos pedazos de historia que el gobierno o el gobierno capitalino, muy en particular, ha lanzado a la opinión pública y yo escucho a muchos periodistas repitiendo las historias del gobierno como en el pasado. Como aquella historia oficial de Tlataya, de Apatzingan, de los estudiantes [normalistas de Ayotzinapa], sin siquiera los periodistas preguntarse si esto es verdad o no, o qué sustento tiene".

Otro aspecto para Hernández García es el "pasado controvertido, por decirlo menos, como polícia. Es terrible y no hay cosa que justifique que le haya sucedido esto, que debe haber justicia".

No obstante, el atentado a su persona "tampoco significa que en automatico se le limpia la carrera a la sombra de García Luna. Él llegó a la Policía Federal a un mando de Coordinación Estatal en la CDMX del 2008-2012. Sus jefes directo era Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Lunas, los dos acusados en Estados Unidos de tráfico de drogas".

Aunado a los señalamientos contra García Harfush en el caso Ayotzinapa, ya que "él era el responsable de la coordinación de la Policia Federal en Guerrero. Además de mis investigaciones, está comprobado por la CIDH, la CNDH, ahora de esta administración pública que hubieron policias federales de Guerrero que participaron en la desaparición" de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, finalizó la periodista.

Fuente: www.elimparcial.com