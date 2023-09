Ni disfrazándose, dice AMLO a opositores

Tomada de Youtube

Cancún, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nuevo contra sus opositores y ante sus seguidores afirmó que no hay nada que temer porque ni disfrazándose los otros van a regresar.

"No, eso no, porque soy maderista: sufragio efectivo no reelección", respondió a los pobladores de esta ciudad cuando le gritaban ¡Seis años más! y ¡Quédate!, durante la inauguración de un bulevar remodelado", sostuvo.

"Pero no hay nada que temer, ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza ¿o no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo. ¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy apunto de hacer una señal de Campeche: ¡Toma tu Champotón! Ya no, ni disfrazándose, ahí queriendo engañar, no, esto ya es otra realidad".

López Obrador llegó a Cancún pasadas las 02:00 horas de este domingo, luego de salir ayer por la mañana a bordo del Tren Maya desde Mérida, en un recorrido de prueba, a baja velocidad y con varias paradas.

El Presidente presumió la obra de mil 554 km a través de toda la península de Yucatán, y aseguró que no hay ninguna otra así en el mundo.

"Es un tramito muy pequeño que estamos construyendo decir es maya, 1554 km, es tengan para que aprendan. No hay una obra así en todo el mundo", dijo.

El Mandatario, que cada 15 días sobrevuela la ruta del tren, informó que cada mes se subirá al tren para recorrer los diferentes tramos.

"En un mes me voy a volver a embarcar en el tren pero ahora de Cancún a Mérida, de Mérida Campeche a Escárcega, y en dos meses me vuelvo a subir al tren, Cancún, Mérida, Campeche, Escárcega, Palenque, y en diciembre estamos inaugurando", aseguró.

"Cada 15 día estamos visitando ya ustedes han de haber dado cuenta, no se hacen actos porque son trabajos de supervisión, estamos vigilando que cumplamos que queden bien las obras, cuidando el medio ambiente, porque hay unos pseudo ambientalistas, corruptos, que usan esa bandera, saben para que, para sacar moche, están acostumbrados a chantajear y a sacar dinero, pero con nosotros se amuelan, a robar a otra parte".

En la inauguración del Bulevar Luis Donaldo Colosio, es una parte intermedia entre el centro de Cancún y el aeropuerto, asistieron también las Gobernadoras Mara Lezama, de Quintana Roo, y Layda Sansores, de Campeche.