Ni eso se les escapa; saquean tráileres con fertilizante

Guerrero.- Campesinos que militan en la organización de la Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata (Larcez) saquearon tres tráileres que trasladaban fertilizante en Chilapa, Guerrero, informaron autoridades estatales.

Según los reportes, los tres tráileres pasaban por el Bulevar "Eucaria Apreza" en Chilapa cuando arribaron campesinos de esta agrupación y de inmediato retuvieron a las unidades y a los funcionarios de la delegación estatal de la Secretaría de Bienestar, Jovita Barajas García y Artemio Avelino Abarca, quienes se identificaron como "Servidores de la Nación" y que fueron comisionados para operar la entrega del fertilizante.

Hubo un diálogo entre los funcionarios con el ex convicto Marcial Díaz Dircio, quien es líder de la Larcez.

Sin embargo, al no llegar a acuerdos, dice el reporte oficial, los campesinos procedentes de las comunidades de Chilapa, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, bajaron el insumo y lo cargaron a varias camionetas.

Luego, se llevaron el fertilizante a sus comunidades.

Según Marcial Díaz Dircio, los campesinos tomaron por la fuerza el fertilizante porque el Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplió con los acuerdos.

Los dos funcionarios de la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar y un grupo de policías municipales sólo fueron testigos de cómo los campesinos lidereados por Díaz Dircio saqueaban los tráileres.