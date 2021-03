"Ni estoy vacunada, ni vivo en EU": ministra Yasmín Esquivel desmiente a Reforma y Dolia Estévez

Ciudad de México.-Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó que se haya vacunado contra la Covid-19 en Estados Unidos, como lo informó la periodista Dolia Estévez.

"Adjunto la carta que por instrucciones mías envió mi secretario particular, Luis Acuña, al Director de @SinEmbargoMX y @SinEmbargoTR para desmentir la nota publicada por @doliaestevez en dichos medios. Aclaro, ni en E.U.A. ni en México me he vacunado vs el Covid_19", comentó en Twitter la ministra.

Estévez reportó que Mossa y su marido José María Riobóo volaron a Texas en jet privado el 1 de febrero, y allá recibió la vacuna.

La ministra de la SCJN también respondió a una nota del diario Reforma titulada "¿Una ministra vive en EU?".

Esquivel comentó que tramitó una matrícula de residencia en San Antonio porque tanto ella como su esposo tienen un casa en dicho lugar.

"Dentro de la variedad de servicios que prestan las representaciones consulares del Gobierno mexicano ubicadas en diversos países, se encuentra la expedición de "Certificados de Matrícula", que son tarjetas de identidad para acreditar que el titular -o sus familiares, como en mi caso- poseen un domunicilio dentro de la circunscripción del Consulado que la expidió", señaló.

Agregó:

"A las oficinas Consulares les corresponde llevar el registro de mexicanos residentes en su circunscripción consular y expedir, a solicitud del interesado, el certificado de matrícula correspondiente".

Esquivel Mossa precisó que, en ejercicio de ese derecho, y de estar casada por 40 años con su esposo que tiene una casa en San Antonio, tuvo a bien expedirle el certificado de matrícula, como una persona que tiene familia domiciliada en ese lugar.

Por último, dijo que dicha matrícula no sirve para obtener algún servicio de vacunación tanto en Texas como en otro estado.

"Tan así que no estoy vacunada al día de hoy, como oportunamente se informó desde ayer", agregó.

