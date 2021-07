Ni lastimado ni ofendido por AMLO, dice Monreal

Ciudad de México.- Marginado de la lista por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Ricardo Monreal se anotó como "aspirante normal" a la carrera hacia 2024.

El zacatecano adelantó que peleará "a la buena" en el seno de Morena por la postulación como candidato presidencial morenista, partido, que, asegura, no le cerrará las puertas.

Cierto de que no habrá dedazo, Monreal Ávila dijo no sentirse ni lastimado ni ofendido por la exclusión de su nombre en la lista que el tabasqueño delineó para cobijar las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Tatiana Clouthier, Esteban Moctezuma y Rocío Nahle.

"El Presidente de la República está en todo su derecho de mencionar los nombres que él considera deban sucederle: yo no me siento ni lastimado ni ofendido; yo estoy muy sereno, muy tranquilo porque me parece que la sucesión anticipada no le ayuda al País. Porque el hecho de referir nombres con méritos suficientes puede distraer sus funciones, en razón de que ya se sienten señalados, y yo no.

"Creo que tengo bastante trabajo en el Senado para concluir la agenda de la Cuarta Transformación y creo que el Presidente hizo lo correcto. Los nombres que él mencionó son valiosos y son a su juicio los mejores de la administración pública. Quizá el no referirse a otros Poderes fue lo más acertado; es decir, no mencionó a miembros del Poder Judicial y no mencionó a nombres del Poder Legislativo. Y eso habla bien de su actitud, de respetar escrupulosamente ambos Poderes".

-Me dice que no se siente ni ofendido ni lastimado. Pero ¿se siente excluido?

"No, me siento con toda la plenitud y la alegría para continuar. Yo he sido un hombre que ha caminado en la adversidad desde hace 45 años: desde que iba a ser regidor del ayuntamiento de mi pueblo, tuve problemas con el presidente municipal en funciones y con los caciques de mi pueblo. Luego, cuando fui líder campesino, tuve problemas con el Gobernador y con los caciques de la CNC. Cuando iba a ser diputado federal, me quisieron eliminar, evitando que fuera candidato, el propio Gobernador y las estructuras nacionales.

"Cuando fui candidato a senador, el candidato a Gobernador, estaba en contra de que fuera senador. Y cuando fui candidato a Gobernador, el Presidente de la República y el Gobernador del Estado estaban en mi contra. Y así ha seguido. Siempre he remado contra corriente, y siempre he crecido en la adversidad.

"Hoy me parece que ha cambiado la ortodoxia política. Ha cambiado toda la teoría del tapado y las decisiones del gran elector; para mí hay una democracia en consolidación, hay madurez política y hay fortalezas para ir a una elección interna y externa más democrática. Por eso no me preocupa. Agradezco mucho a los medios: sin ser mencionado, soy mencionado".

-Todo mundo coincide en que la omisión de su nombre no fue involuntaria.

"Creo que el Presidente tiene tantas cosas en qué pensar, que resolver... no tengo problemas, le tengo mucho respeto. Soy fundador de Morena y ahora ocupo un lugar de privilegio. No voy a tener una sola diferencia con el Presidente...".

-Entonces piensa que su omisión fue involuntaria.

"No lo sé, no quiero opinar sobre lo que él piensa o sobre lo que él hizo. Lo que sí opino es que es un dirigente social excepcional, y sabe muy bien los tiempos él. Yo estoy en una actitud de prudencia: no me gusta que se adelanten los tiempos porque no debe haber vacíos, y porque si se precipitan los grupos, puede provocar división, fisura, al interior de Morena y no estamos para eso".

-Los seis mencionados el propio Presidente los incluyó en la lista. De cualquier forma te anotas por tu parte.

"Lo sabe la gente que ha estado pendiente de este proceso, que, por lo que a mí respecta, entiendo que la mención de los aspirantes a sucederlo alcanza en este momento, a quienes forman parte del Ejecutivo federal, no implica exclusión o discriminación de otros aspirantes que estén en los Poderes Legislativo o Judicial.

"Lo que puedo reiterar, con responsabilidad y cautela, porque no quiero que se me señale de manera injusta, es que no soy un ambicioso vulgar, soy un aspirante normal. Mantengo mi legítima aspiración a participar, llegado el momento en el proceso sucesorio presidencial dentro de Morena respetando las reglas, los estatutos que el movimiento tiene al respecto, porque mantengo mi condición de fundador, militante y aliado histórico de la 4T".

-No es probable que, a pesar de que no haya sido mencionado, Morena pudiera cerrarle el paso. Pero el hecho de no haber sido mencionado, ¿no le complica las cosas?

"No, conozco a Morena. Lo único que intento es actuar con limpieza y honestidad. No va a haber forma de que la dirección cierre las puertas porque la militancia quiere participar democráticamente en un proceso abierto", dijo Monreal.

-No le preocupa esta circunstancia.

"No, no me preocupa. Voy a esperar los tiempos y voy a ser congruente en lo que pienso. No voy a generar ninguna fisura en Morena".

-En el mundo político todos saben de la amistad que tiene con Dante Delgado. ¿No se ve en Movimiento Ciudadano?

"En el mundo político soy amigo de todos. Tengo conversaciones con los compañeros del PRI, del PAN, del PRD. Obviamente a Dante Delgado le tengo un gran aprecio, amistad seria, pero tengo mis propias convicciones".

-No lo veríamos en otro partido.

"No lo he pensado, no creo, pero es muy temprano para adelantar vísperas. Lo que sí puedo decir es que yo voy a luchar limpiamente adentro de Morena para ganar a la buena en Morena".

-¿Aun sin el respaldo presidencial?

"Sí, voy a tenerlo. Creo en el Presidente. Y si soy internamente seleccionado, él cumplirá con que el Gobierno no se meterá".

-¿Ve dedazo en Morena?

"No, no lo veo. Las condiciones están tan maduras que la gente que milita en Morena no lo aceptaría; sería un duro golpe pero no lo creo".

-¿Va a seguir desayunando chilaquiles en Palacio Nacional?

"Cuantas veces sea invitado, ahí estaré puntual a la cita...".