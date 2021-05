Ni OEA ni el INE, que FGR resuelva sobre tarjetas: AMLO

Alfredo Moreno/ Reforma

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador señaló que ni la OEA ni el INE son los encargados de indagar el tema de la entrega de tarjetas por parte de candidatos que buscan comprar el voto.

Por el contrario, dijo, es la Fiscalía General de la República la que debe resolver, de acuerdo a la ley, si hay delitos electorales.

"No nos adelantemos, hay que esperar a que la FGR decida y todo mundo tiene derecho a ir a la OEA, la ONU o cualquier organismo internacional, qué bueno que está este tema a debate, lo más importante es que de pueda detener la compra de voto, la entrega de despensas, y que ayude la gente, que ayude todo el pueblo a denunciar", expuso en conferencia matutina desde Palacio Nacional.

"Que también el día de la elección no solo vayan a votar, sino que se queden aquí cerca, cuidando, hasta que se tenga el acta, y cuidar que no se vaya la luz, y cuidar que no vayan asaltar las casillas, todo lo que hacen los mapaches electorales, todo lo que ha significado la antidemocracia en México, pero va depender de la gente, no de un consejero o del INE, si dependiéramos de ellos ya estaríamos vencidos".

Luego que el candidato del PRI a la Gubernatura de NL, Adrián de la Garza, lo denunciara ante la OEA por intromisión en comicios, el jefe del Ejecutivo insistió en que no tiene nada que ocultar y que sólo defiende la democracia.

"Nosotros no tenemos nada qué ocultar, estamos por la democracia, estamos en contra de la corrupción y puede venir cualquier organización, están las puertas abiertas, no impedimos a nadie a qué vengan a ver lo que sucede en el País", afirmó.

"Sobre las tarjetas estamos obligados a denunciar porque consideramos que es un delito, pero eso lo va resolver la autoridad correspondiente, la Fiscalía, si este consejero dice que no, está bien, pero (le toca) a la Fiscalía".

Agregó que no responderá a dicha denuncia hasta que no tenga una nota diplomática del organismo.

Asimismo, el Mandatario criticó al consejero del INE Ciro Murayama luego que consideró que la entrega de tarjetas sin dinero no es ilegal pues son sólo "cartoncillos de propaganda".

"Él siempre se adelanta porque ellos están ahí para impedir la democracia, el presidente del INE, este consejero, en particular este consejero, firmó un manifiesto avalando el fraude electoral de 2006", acusó.

"Además se han hecho de la vista gorda siempre, eso ya es sabido, afortunadamente la democracia no depende de ellos, ellos pueden poner obstáculos para que haya democracia, pero la democracia la hace valer el pueblo".