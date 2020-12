Ni para cuándo EU pueda levantar embargo pesquero contra México

Agencias

El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer que por el momento no tiene ninguna solicitud de México para evaluar la comparabilidad de pesquerías en el Alto Golfo de California, con lo que eventualmente se podría levantar el embargo pesquero contra la región.

Te puede interesar: EU oficializa ampliación de embargo pesquero contra México por vaquita

Las restricciones a la venta de productos del mar de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora, en territorio estadounidense data de agosto de 2018 para embarcaciones menores y fue ampliado apenas el pasado mes de marzo para barcos camaroneros de Puerto Peñasco, por la falta de acciones concretas para salvar a la vaquita marina de la extinción.

En una carta de respuesta al Centro para la Diversidad Biológica, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos informó que el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS), "no está evaluando ninguna solicitud de México para un hallazgo de comparabilidad", a la luz de la nueva regulación que estableció nuestro país a través de la Secretaría de Marina, Secretaría de Agricultura y Secretaría de Medio Ambiente.

El Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 24 de septiembre prohíbe la fabricación, transportación y uso de redes de pesca tradicionales en el hábitat del mamífero marino en mayor peligro del mundo.

La Ley de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos, faculta a su gobierno a establecer restricciones a la compra de productos pesqueros a los países que no puedan comprobar que tienen una regulación comparable a los estándares vigentes en sus mares (comparabilidad), para evitar capturas incidentales de especies protegidas.

México impedido

Lo que es un hecho es que el Gobierno de México no puede solicitar a Estados Unidos la comparabilidad de las pesquerías del Alto Golfo de California, debido a que no cumplió con los plazos que él mismo estableció en el Acuerdo publicado el 24 de septiembre, ya que tenía que desarrollar, implementar y hacer público en 30 días naturales el Plan de Acción en la Zona de Tolerancia Cero y el Área de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina, lo que todavía no ocurre dos meses y medio después.

Según los lineamientos de la nueva regulación que no se cumplieron en tiempo y forma, las dependencias debían definir los factores detonantes, duración, alcance y mecanismos para el cierre de áreas a la pesca por la presencia de actividades ilícitas; establecer las acciones de inspección y vigilancia en la región, así como las acciones para la recuperación, eliminación y reciclaje o destrucción de redes de pesca ilegales, perdidas o abandonadas.

La propia Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), reconoce en una solicitud de transparencia, que no cumplió con las fechas fijadas en el Acuerdo, porque no se pudo formar el Grupo de Colaboración sobre Aplicación (GCAL), encargado de estas tareas.

Marco Antonio del Carmen Vélez, director general de Legislación de la Conapesca, echa la culpa al Covid-19, a pesar de que la nueva regulación fue publicada en plena pandemia, y en ese momento, la presencia del virus SARS-Cov-2, no fue factor para posponer la emisión de nuevas reglas a las pesquerías del Alto Golfo de California.

También puedes leer: EU extenderá embargo pesquero a México por nula protección a vaquita marina

"Es de considerarse que las actividades para el cumplimiento del Acuerdo deben de realizarse de forma coordinada con otras dependencias y organismos, en ese sentido, en cuanto a las acciones para el establecimiento de dicho grupo, se han visto retrasadas debido a las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)", respondió.

De esta forma, ante la falta de una regulación completa, México no puede solicitar la evaluación de comparabilidad al Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de Estados Unidos, lo que alarga indefinidamente el embargo pesquero, que tanto daño económico ocasiona a las comunidades de San Felipe y el Golfo de Santa Clara, que desde hace dos años vieron cancelada la compensación económica que les otorgaba la Federación, y que ahora sólo tienen la promesa de que ahora sí, el 11 de diciembre se dará a conocer un programa de apoyo al sector.