Ni ven ni oyen... aprueban su presupuesto

CDMX.- Ni la demanda de fondos para la reconstrucción de Acapulco, ni las peticiones de "sensibilidad" del presidente del Tribunal Electoral, ni mucho menos los reclamos de la Oposición para ajustar las prioridades del gasto, hicieron eco entre la mayoría de Morena y sus aliados que anoche aprobaron en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

El presupuesto para el año entrante -que contempla un gasto de más de 9 billones de pesos, de los cuales 1.9 billones serán obtenidos mediante deuda- fue avalado en lo general con 262 votos a favor, 216 en contra de la Oposición, incluido MC, y una abstención de la morenista Inés Parra.

Legisladores del PAN, respaldados por las fracciones del PRI y PRD, propusieron a la mayoría recortar el 30 por ciento del presupuesto de las megaobras y reducir el gasto operativo del Gobierno en 15 mil millones de pesos para obtener un fondo de, por lo menos, 100 mil millones de pesos que sean destinados a Acapulco y a los municipios afectados por "Otis".

En tribuna, las bancadas del Frente Amplio por México retaron a que el fondo para Guerrero salga de los excedentes petroleros y de recortes al presupuesto para pagar el Fobaproa, que para este año se destinaron 62 mil 489 millones de pesos.

Del lado de Morena, se dejaron ver las resistencias a hacer reasignaciones cuantiosas y que le muevan los números a Hacienda.

"Quitemos a los banqueros la prebenda del Fobaproa. Desde hace cinco años ustedes han votado los recursos presupuestales que soporta ese injusto fondo, presentaré una reserva para retirarle más de 40 mil millones de pesos, ese dinero debe ser para rescatar a Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva.

"Pido su voto para terminar con ese abuso, sé que me lo darán, porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros", lanzó el coordinador priista Rubén Moreira, para incomodar a la mayoría.

El petista Gerardo Fernández Noroña no tardó en responder y reiteró que el Fobaproa fue aprobado por el PAN y el PRI, en el Gobierno de Ernesto Zedillo y con Felipe Calderón como coordinador de los panistas.

Luego se lanzó contra el PRI y se inconformó con que haya más desbandadas a Morena, pese a que es parte de la estrategia de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum.

"Yo le pido al PRI, no está Alejandro Moreno, pero yo les pido que hagan algo, con la sangría, ya vienen todos los priistas para acá con nosotros y ya no caben, ya no queremos más, ya paren ese asunto", dijo.

Carlos Alberto Valenzuela, del PAN, reclamó que el Gobierno evade los problemas, como sucede con la tragedia en Guerrero, por no actuar a tiempo.

También reclamó a los diputados del grupo de Marcelo Ebrard que hayan apagado su resistencia, y sugirió que ya habían pactado.

"Dónde están los críticos seguidores de Marcelo Ebrard? ¿Dónde está ese presupuesto alternativo que iba a defender el equilibrio de Poderes? ¿Dónde están? Están aquí, quitados de la pena, porque van a llevarse su bono de fin de legislatura. No son iguales, salieron peores", reclamó.

Francisco Javier Huacus, del PRD, recriminó también a la mayoría por no olvidar a Guerrero.

Advirtió que en junio se verá un derroche de recursos por las campañas políticas, pero sin que haya nada para Acapulco.

"El huracán 'Otis' llegó en el momento indicado para demostrar lo ineptitos que son en el Gobierno, para demostrarles a los mexicanos los pocos huevos que tienen para gobernar... para hacerle frente a su dictador y reasignar recursos para cubrir las necesidades de Guerrero.

"Por cierto, mi querida senadora Xóchitl y un servidor les trajimos un obsequio para todos ustedes, una canastita con huevos.

Porque un país como México se levanta con huevos, trabajo y dedicación. Y en el 2024 se los vamos a demostrar", dijo el diputado de Michoacán, al sacar una canasta con figura de gallina y una docena de huevos.

El petista Armando Reyes subió a tribuna con el grito "llévelas, llévelas" y mostró una pequeña vitrina con gelatinas.

Tras defender que en Guerrero sí hay acciones de gobierno, anunció que va a vender gelatinas, en alusión a la época en que Xóchitl Gálvez lo hizo para poder ir a la secundaria.

"A partir de este momento en Baja California emprendo mi negocio de gelatinas, porque he escuchado que es el negocio más próspero que han tenido todos los mexicanos.

"Hay verdes, amarillas, azules y amarillas, llévenlas, llévelas, hay de dulce, de chile y de manteca", gritó cual vendedor.

A la diputada y cantante Rocío Banquells no le hizo gracia el chiste de Reyes.

"Quiero mencionar el respeto que le tengo a todas las personas que hacen el trabajo digno de vender gelatinas", dijo antes de participar en el pleno.

Previo a la votación, el morenista Mario Miguel Carrillo advirtió que no pasará la propuesta de que los excedentes petroleros sean para Guerrero.

Esa propuesta y otras 3 mil 500 serán discutidas a partir de hoy, con los artículos reservados.