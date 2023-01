Niega AMLO freno al Tren Maya por un amparo

Especial / Agencia Reforma / AMLO negó que el colectivo #SelvameDelTren haya obtenido un amparo para suspender la tala y desmonte de selva en el Tramo 5 del Tren Maya

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el colectivo #SelvameDelTren haya obtenido un amparo para suspender la tala y desmonte de selva en todo el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum.

"No hay suspensión, no existe. Ayer me preguntaron eso, y es un escrito que todavía no resuelve el juez", aseguró en Chetumal, Quintana Roo, donde se encuentra para supervisar esa obra.

El martes, por dos votos contra uno, el Primer Tribunal Colegiado de Trabajo y Administrativo del Décimo Cuarto Circuito concedió una suspensión provisional en un nuevo amparo del colectivo #SelvameDelTren, que lleva casi un año litigando contra la obra.

La suspensión estará vigente, por lo menos, hasta el 2 de febrero, cuando el juez Adrián Zepeda celebrará la audiencia incidental del amparo 2878/2022, y resolverá si concede una suspensión definitiva.

En su conferencia de prensa de ayer, el Presidente afirmó que la mayoría de las solicitudes de amparo contra la megaobra de mil 554 kilómetros y un presupuesto original de 140 mil millones de pesos, habían sido declaradas improcedentes.

"Fueron muchos amparos, y ya tenemos pues libre todo el tramo", dijo.

"Ojalá y lo que dices del amparo, porque no tenía yo información, no sea tan grave, porque ahora voy a eso, que no sea parar, porque se pierde tiempo", añadió cuando le preguntaron sobre la nueva suspensión.

Este sábado, en su gira privada, López Obrador se reunió con la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, para revisar los avances del Tren.

Antes de abordar una camioneta, el Presidente insistió en que el Tren será inaugurado en diciembre, como lo ha prometido.

"Va avanzando y se va a inaugurar en diciembre de este año, pero tenemos que estar constantemente supervisando. Están trabajando muy bien las empresas, los ingenieros militares, y la gente de Quintana Roo y de toda la península de Yucatán están ayudando, están apoyando", afirmó.

A pesar de su optimismo, López Obrador reconoció el viernes que cada 15 días supervisa la obra. "Tenemos que inaugurar el Tren Maya en diciembre, entonces por eso cada 15 días voy a estar allá", dijo.

En septiembre de 2021, el Presidente López Obrador prometió visitar la obra cada dos meses en caso de que se atrasara.

Al Mandatario también le preguntaron sobre el asedio de los taxistas de Cancún contra la plataforma digital de Uber que ganó un amparo -una familia de turistas fue obligada a bajar de un auto este viernes-, pero respondió que no tenía información.

"Pues no tengo la información, pero hay que buscar que se concilie y yo le tengo mucha confianza a Mara Lezama, ella va a intervenir, seguramente, y lo mejor es que no haya confrontación, que haya diálogo, que no haya violencia. Amor y paz", externó.