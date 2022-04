Niega AMLO promoción de Adán Augusto... ¡pese a pruebas!

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no promueve la revocación de mandato, pese a que el sábado pasado viajó en un avión de la Guardia Nacional, matrícula XC-PFM, de México a Torreón y luego a Hermosillo, donde participó -acompañado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado- en actos de promoción de la consulta del domingo 10 de abril.

"En el caso del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, él está visitando los estados para cumplir su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación", dijo.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario federal descartó que López Hernández sea precandidato a la Presidencia.

"Me está ayudando a la transformación, él ni está haciendo campaña, no está actuando de esa forma, yo necesitaba un Secretario de Gobernación que me ayudara con la agenda, la defensa del pueblo, la protección del pueblo, con la paz, la tranquilidad, que no tuviese su agendar, sino que me ayudara a cumplir la agenda de la transformación de México", explicó.

El tabasqueño acusó además al Instituto Nacional Electoral (INE) de aplicar justicia selectiva, pues aseguró que no cuestiona a quienes están en contra de la consulta.

"(El INE) no ha actuado con rectitud, yo les diría que hay elementos, pruebas, que solo se impide que se manifiesten, participen, los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a qué no participe la gente el domingo próximo.

"Por ejemplo hacen manifestaciones, dirigentes de partidos para que la gente no participe, campañas, y el INE no dice nada. Por ejemplo el Gobernador de Coahuila del PRI (Miguel Riquelme) llamando a que nadie participara, eso es no solamente violación a la norma de la revocación de mandato, violación a la veda, sino violación a la Constitución, además antidemocrático, entonces ojalá y se actúe con rectitud".

López Obrador aseveró ser partidario de que todos hablen, luego que este domingo ciudadanos marcharon en contra de la consulta del Ángel al Monumento a la Revolución bajo el lema: "Terminas y te vas".

Calificó de "kafkiano" el que opositores a su Gobierno quieran que se quede en el Gobierno.

"Como ayer que salieron a manifestarse quienes no están a favor de la revocación, quienes no están a favor de que de lleve a cabo la revocación, lo que no quieren es que me vaya, los opositores, quieren que me quede, es como kafkiano, porque si no me quieren por qué no votan en contra.

"Está mejor el señor (Gilberto) Lozano (de Frena), ese sí está convocando a que voten en contra mía, los otros están pues demasiado calculadores, selectivos", señaló.

El Mandatario dijo que quienes marcharon forman parte de los sectores conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación.

"Ese es el fondo, y no necesariamente son fifís, son como aspirantes a fifís, pero son bastantes, no los que salieron ayer, sino los que tienen ese pensamiento aspiracionista y también muy groseros porque es un conservadurismo hipócrita.

"Según ellos son gentes de bien, de quieren autonombrar bien nacidos y se creen de moronga azul, pero son muy groseros, racistas, clasistas, discriminatorios, de los que tratan de manera despectiva a las trabajadoras domésticas".