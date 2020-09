Niega AMLO que Ejército haya tomado Catedral

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el Ejército haya tomado la Catedral luego de que ayer trascendiera información de que así había sido.

"También aprovecho a decir que no se ha tomado la Catedral por el Ejército, esto lo difundió Pedro Ferriz y el señor del movimiento de los carros, Gilberto Lozano. No es cierto, por favor no crean todo lo que dicen estos personajes que son nuestros adversarios que tienen todo el derecho de manifestarse, criticarnos, cuestionarnos, pero por lo general mienten", expresó el Mandatario federal.

"No es ningún pecado, tampoco es ilegal. Nada más informar que nosotros somos respetuosos de todas las religiones, de las libertades que no somos autoritarios".

López Obrador aseguró que el conservadurismo es sinónimo de hipocresía, de autoritarismo y de corrupción.

"Cero autoritarismo, cero corrupción, cero odio. Imagínense si nos envenenáramos de odio no podríamos vivir, tenemos que ser fraternos, amorosos, respetarnos, querernos, independientemente de nuestras diferencias. No debemos de verlos como enemigos, si acaso como adversarios", manifestó.

Indicó que era una exageración que se dijera que el Ejército había tomado la Catedral.

"Eso sí calienta. Muy fuerte. Esas mentiras no. En buena lid se tiene que dar la confrontación política", agregó el Presidente.

Ayer, la Arquidiócesis reprochó el cierre de establecimientos ubicados frente al Zócalo capitalino previo a eventos patrios, pues esto impedirá a feligreses acceder a sus servicios religiosos.