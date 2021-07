Niega AMLO que no haya presupuesto para Seguro Médico en 2022

Gisela Parra/El Diario

Ciudad de México.- Luego de que se le cuestionara si no habrá presupuesto para el Seguro Médico Siglo XXI en el 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que eso sea posible pues se trata de la salud que es un derecho universal.

"Eso no, no, para nada, eso es un derecho universal el derecho a la salud, no puede haber ningún programa, ley, ni reglamento por encima del mandato constitucional”, dijo en el presidente durante la mañanera en Palacio Nacional.

Insistió en que no se eliminará dicho seguro, por lo que dijo, el presupuesto para éste y para los programas sociales como el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, está garantizado.