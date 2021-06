Niega AMLO que país se encamine a un narcoestado

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado esta mañana en Palacio Nacional sobre si México se encamina o no a un narcoestado, ante lo que respondió “la oposición dice que el país se encamina, ellos apuestan a que nos vaya mal, pero hasta ahora, afortunadamente no han podido, no pueden gracias al pueblo”.

Luego de irse una vez más contra los medios de comunicación, aseguró que personajes como León Krauze, Héctor Aguilar Aguilar Camín, entre otros, “no existen los obreros, no existe el trabajador, no tienen en la cabeza a los campesinos, mucho menos a los indígenas, nada mas piensan en los de arriba, la clase media y alta” dijo el mandatario.

Finalmente dijo que existe también un sector de la clase media que ha sido individualista y “que le da la espalda al prójimo, es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, pero es un sector, tampoco son todos” concluyó.