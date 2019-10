Niega Calderón presiones a Zaldívar

Ciudad de México.- Tras los señalamientos del Ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Felipe Calderón aseguró que su Gobierno no presionó o amenazó a otros Poderes.

El ex Presidente cuestionó que Zaldívar no detalle en qué consistieron las presiones que ahora acusa, así como las circunstancias, el modo, tiempo y lugar.

"Mi gobierno fue respetuoso de otros Poderes. En los casos donde el Ejecutivo fue parte ante la @SCJN, sus representantes expresaron los argumentos que a su juicio eran procedentes. Jamás una presión indebida, mucho menos una amenaza, abierta o velada", manifestó Calderón en su cuenta de Twitter.

"Tan es así que el Ministro Presidente no señala en qué consisten las presiones que invoca, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es entendible que ya no se hable del tema porque no hay más que agregar. Lo verdaderamente grave es lo que está ocurriendo ahora mismo", agregó.

Calderón sostuvo que el chantaje contra la Corte está ocurriendo en la actual administración, a la cual acusa de presionar para que el Ministro Eduardo Medina Mora renunciara a su cargo.

Previamente, primero en una entrevista televisiva y luego en una inusual conferencia, el Ministro Arturo Zaldívar denunció que fue sometido a presiones durante el sexenio de Calderón.

En una rueda de prensa este jueves, la primera de un presidente de la Corte desde 2011, Zaldívar insistió en las presiones del Gobierno de Calderón durante el litigio de los casos de la Guardería ABC y la francesa Florence Cassez.