Niega Cárdenas Batel ruptura con AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Lázaro Cárdenas Batel confirmó que su renuncia como coordinador de asesores del Presidente Andrés Manuel López Obrador se debió al ofrecimiento de un cargo en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y negó que hubiera una ruptura con el Mandatario.

Abordado después de que depositó una ofrenda floral a su abuelo Lázaro Cárdenas en la base del Monumento a la Revolución, comentó que fue una coincidencia que la decisión se ventilara un día antes del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

"Fue una casualidad de la vida, no hay ningún problema", aseveró.

"Ya cumplí un ciclo, le agradezco mucho al Presidente la confianza, le agradezco la oportunidad de haber colaborado con él, con su Gobierno y el martes pasado lo comuniqué a los compañeros del Gabinete de Seguridad con quienes he venido trabajando todos los días desde hace cuatro años", agregó.

Al preguntarle específicamente sobre si influyeron las críticas del tabasqueño a su padre, el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando se anunció que participaría en el movimiento Mexicolectivo y lo calificó como "adversario político", dio su punto de vista al respecto, pero insistió en que hay una cordial relación con AMLO.

"La trayectoria de mi parte está perfectamente clara de qué lado ha estado siempre, en defensa de las mejores causas del País, en defensa de las causas populares, en defensa de la democracia, en defensa de un México independiente próspero, justo, soberano y esto ha sido claro desde siempre.

"Desde mucho antes del movimiento de 1988 y hasta el día de hoy, él va, como lo ha hecho toda la vida, va a seguir expresando sus opiniones y qué está muy claro que no es alguien a quien le va a considerarse adversario, es una voz positiva que ojalá siempre escuchemos en nuestro País", sostuvo.

El contacto con el titular del Ejecutivo, dijo, seguirá en buenos términos.

"(Relación) Muy buena, de confianza, siempre hemos tenido la ocasión de hablar y de hablarnos claro. Somos amigos y compañeros de hace muchos años, desde que en el 88 se integró al movimiento democrático que entonces encabezó a mi padre, caminamos mucho tiempo juntos y hay muy buena relación", instó.

¿Iría por Gobierno de CDMX?

Precisó que se separa de la Coordinación de asesores de Presidencia por la invitación para participar en la Celac.

"Hace mucho tiempo estaba interesado en los temas de América Latina, de integración de relación y diálogo entre nuestros países y pensé que era una buena oportunidad que había que aprovechar. Vamos a trabajar cerca del actual presidente de la Celac, buscando el fortalecimiento de la organización todavía hay que darle institucionalidad más sólida y sobre eso vamos justamente a trabajar eso", comentó.

Sobre si buscaría la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y que de acuerdo con una encuesta de Grupo REFORMA alcazaba hasta 40 por ciento de las preferencias, refirió que de momento no lo contempla.

"Yo no me lo he planteado. Yo estuve dedicado estos cuatro años a trabajar concentrado en mis tareas en la Presidencia y pues ahora estaré concentrado en este nuevo compromiso. Yo no me lo he planteado", afirmó.