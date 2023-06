Niega Corte permitir consumo recreativo de LSD

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hoy conceder un permiso para el consumo recreativo de LSD, primera vez que el tribunal se pronuncia sobre un narcótico distinto de la mariguana.

Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala negó el amparo promovido por Julio Salazar Ramírez, quien buscaba obtener un permiso administrativo para autoconsumo de LSD, similar a los que la Corte ha venido autorizado desde 2015 para la mariguana.

El fallo indica que el ánimo de la Corte de permitir acceso al consumo de narcóticos por la vía de permisos administrativos, no es tan amplio como para ordenar que se acceda legalmente a drogas mas duras como el LSD, un ácido psicodélico que provoca alucinaciones.

Salazar utilizó exactamente los mismos argumentos que llevaron a la Corte a declarar, con efectos generales, la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de la mariguana prevista en varios artículos de la Ley General de Salud.

Pero el proyecto aprobado hoy, que presentó el ministro Arturo Zaldívar, uno de los principales impulsores de permisos para mariguana, rechazó que ambas drogas sean equivalentes.

"Si bien es cierto que esta Corte declaró la desproporcionalidad del sistema de prohibiciones impugnado, sólo lo hizo respecto del estupefaciente conocido como mariguana, por la afectación mínima que produce a la salud, de manera que afectaba desmedida e injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad y por ello resultaba innecesaria la prohibición administrativa sobre su consumo lúdico", se afirma en la sentencia.

"No obstante, ello no debe permear de la misma manera tratándose del psicotrópico LSD, puesto que esos narcóticos no producen efectos ni afectaciones similares, de manera que no merecen tratamientos equivalentes".

El consumo de LSD, detalla, tiene efectos graves, algunos irreversibles, entre ellos ansiedad, depresión, mareos, desorientación, paranoia, convulsiones y aumento de la frecuencia cardiaca.

También menciona que no hay un solo país donde se expidan licencias para consumo de LSD, que esta prohibido a nivel internacional.

"Sin que sea impedimento que, con los nuevos descubrimientos científicos, que es el objetivo por el que actualmente se autoriza el uso de LSD, se pueda llegar a una conclusión distinta, de manera que puedan modificarse las políticas públicas, es decir, que más adelante exista evidencia que permita apreciar esta problemática en un contexto distinto", se aclara en el fallo.

El ministro Alfredo Gutiérrez fue el único que voto en contra, pero no expresó sus razones en la sesión pública.

Críticos de estas sentencias de la Corte han señalado que al tribunal constitucional no le corresponde hacer valoraciones sobre temas de salud, ni sobre los perjuicios que causa tal o cual droga, sino que eso debería dejarse al Congreso y el ejecutivo.

Pese a los fallos de la Corte, iniciativas para legalizar la mariguana fracasaron en este sexenio, ante posturas opuestas de Morena y sus aliados el Congreso sobre establecer solo un sistema limitado de permisos para auto consumo, o abrir plenamente la producción y el comercio del narcótico.