Niega defensa de Lavalle versión de Lozoya sobre moches

Ciudad de México.- La defensa del ex senador panista Jorge Luis Lavalle reveló que los dos operadores de mayor confianza de Emilio Lozoya desmintieron haber recibido y repartido dinero para la aprobación de la reforma energética, como lo afirma el ex director de Pemex.

Se trata de Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez, secretario particular y jefe del Departamento Administrativo del director de Pemex, cuyos testimonios son parte de los casi 20 datos de prueba que hoy serán ofrecidos en descargo de Lavalle, a quien este lunes le determinarán si es o no vinculado a proceso.

"Se van a incorporar, sin decir el nombre, en respeto del derecho de la intimidad de esas personas, pero se cuenta con la declaración de dos personas de iniciales FOR y RAS que son la personas que Emilio Lozoya señaló como aquellas que realizaron la conducta y que la realidad de las cosas es que una vez que pudieron ser entrevistadas por esta defensa, niegan completamente los hechos de Lozoya, es decir, todo lo que dicen que se recibió y se repartió por parte de él, lo niegan", dijo José Zapata Altamirano.

El 11 de agosto de 2020, cuando presentó su denuncia por los sobornos para la aprobación de la reforma energética, Lozoya señaló que Arteaga y Olascoaga fueron quienes, por instrucción suya, entregaron las maletas de dinero a los emisarios de los legisladores e incluso los videofilmaron, como es el caso de Rafael Caraveo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado y ex subordinado de Lavalle.

De hecho, el propio Lozoya ofreció a la Fiscalía General de la República los testimonios de sus dos operadores, sin embargo, al menos durante varios meses no pudo interrogarlos.

Zapata, abogado del ex senador preso, también dijo esta mañana que entre los casi 20 datos de prueba que ofrecerán en la audiencia de este lunes, se encuentran algunos que precisamente ponen en tela de juicio el video en que fue filmado Caraveo, el cual señalaron que aparentemente es de una fecha más reciente y no de la época en que se aprobó la reforma energética.

"No existe dentro de la carpeta 16 horas de video, como estaba ofertado desde el principio, solamente existe un video de 4 minutos y 15 segundos que además es un video editado, no sabemos de que fecha es y no sabemos cuándo se grabó, de hecho, hay una discrepancia interesante en cuanto a la fecha de su creación y en cuanto a su uso horario en el que se creó ese video, que corresponde a fecha mucho más cercana y no refleja la realidad de qué fue lo que pasó en ese video", dijo el litigante.

Otro aspecto sobre que atacará la defensa es el monto del dinero. De acuerdo con Zapata, los 10.5 millones de dólares que le entregó Odebrecht a Lozoya fueron para el beneficio personal de éste y no para los senadores, y que incluso eso está acreditado en los procesos que tiene iniciados el ex director de Pemex, donde le imputan adquirir casas en la Ciudad de México e Ixtapa.

"El dinero por el que se le está atribuyendo responsabilidad a nuestro representado es exactamente el mismo dinero que ya está acreditado en diversa causa penal que forma parte del dinero con el que se quedó Lozoya, es decir, no cuadra", apuntó.

"Son los mismos montos por los cuales ya se investigó por parte de las autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil el asunto de las operaciones de Odebrecht en México".

Zapata y su socio Felipe Gómez Mont arribaron al recinto judicial este lunes a la 9:15 horas.

A las 10:00 horas inició la audiencia en la que Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resolverá si vincula o no a proceso a Lavalle por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

El viernes pasado el juzgador le dictó la prisión preventiva justificada al campechano, al estimar que existe el riesgo de que pueda darse a la fuga. Si este lunes es procesado, continuará preso durante varios meses.

La imputación se basa en la citada denuncia de Lozoya, en la que acusa a 16 políticos y ex altos funcionarios como los ex Presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, así como ex senadores como Francisco Cabeza de Vaca y ex candidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Según el ex director de Pemex, los sobornos que recibió de Odebrecht a su vez los empleó para sobornar a legisladores del PRI y del PAN para que aprobaran las reformas estructurales, la energética, principalmente.

"La denuncia de Lozoya y la declaración de Caraveo no merecen ninguna valoración jurídica porque no fueron obtenidas conforme a las reglas del debido proceso", dijo Zapata.

"Lozoya dice que actúa en base a un criterio de oportunidad, nosotros les podemos decir que no expuso la Fiscalía la existencia de ningún acuerdo o ningún convenio en el que se le otorgue ningún criterio de oportunidad y que justifique el actuar de la fiscalía".

Tras arrancar la audiencia, el juez decretó alrededor de las 10:30 horas un receso debido a problemas de conexión del sistema de videoconferencia.