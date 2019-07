Niega Edil de Veracruz apoyo a migrantes

Ciudad de México.- El Edil de Medellín, Veracruz, Hipólito Deschamps, advirtió que en su territorio los migrantes no serán apoyados con empleos.

"Que ni vengan a pedirnos algo para los migrantes porque de una vez les digo que no", afirmó en un mensaje a través de redes sociales.

Justificó que los recursos de los distintos niveles de gobierno deben de destinarse únicamente para los mexicanos y no para darle empleo o alguna prestación a los migrantes que transitan por el País.

El Edil respondió así a la propuesta del Gobierno federal a los Alcaldes de Veracruz de contratar a cien migrantes extranjeros.

"De una vez le digo al Presidente (Andrés) López Obrador o a cualquier otro funcionario que ande pidiendo algo por el estilo que conmigo y con mi Gobierno no cuenten. En Medellín los mexicanos son primero y los recursos públicos deben de destinarse únicamente para ellos", enfatizó.

"Ni bien alcanza para lo básico y para dar servicios y obras para los medellinenses, como para que también se nos quiera obligar a darle empleos y prestaciones a gente que ni es mexicana. Insisto conmigo no cuenten porque primero los mexicanos".

Por el contrario, Hipólito Deschamps le pidió al Delegado del Gobierno federal en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que realice una lista de cien ciudadanos de su Municipio, para darles empleo.