Niega encuesta cuchareada y pide a Mejía acatar resultado

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la encuesta para seleccionar al futuro abanderado de Morena a la Gubernatura de Coahuila haya sido 'cuchareada' como denunció el aspirante Ricardo Mejía.

El Mandatario no solo defendió el método de elección, sino que advirtió que el Subsecretario de Seguridad Pública está obligado a aceptar los resultados, aún cuando no le hayan beneficiado.

"Para evitar fraudes se decidió por encuestas y yo estoy totalmente de acuerdo con ese método y creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado", dijo.

- ¿Está cuchareada la encuesta?, se le preguntó.

"No, porque conozco a quienes hacen las encuestas y son incorruptibles y se hace acompañar por otras encuestas espejo.

"Así ha resuelto Morena todas sus candidaturas a gobiernos estatales y no le ha ido mal a Morena. Quiere decir que la gente no se equivoca o se equivoca menos que los grandes electores", respondió.

Sin embargo, el Presidente deslizó lo que parecieran algunas críticas contra el senador Armando Guadiana, quien ganó las encuestas de Morena para convertirse en el futuro abanderado a la Gubernatura de Coahuila.

Tal y como lo denunció ayer el propio Mejía, López Obrador reconoció que, en ocasiones, los ciudadanos eligen no necesariamente a los más firmes defensores de la 4T.

"Hay veces que no nos gusta el que gana, por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente, en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide o determina, es como lo ve la gente", señaló.

A pregunta expresa, el Mandatario se negó a hacer un llamado a Mejía para que acepte los resultados.

"No, yo no, cada quien tiene que hacerse responsable", advirtió.

La designación del candidato de Morena a la Gubernatura de Coahuila para la elección del 2023 abrió una disputa interna en Morena.

Armando Guadiana fue nombrado ayer el Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila, un término que usa Morena para designar a su abanderado sin violar la legislación electoral.

Sin embargo, Ricardo Mejía, considerado el favorito de López Obrador de los cuatro aspirantes y actual Subsecretario de Seguridad Pública federal, acusó que se usó una encuesta amañada y adelantó que peleará el resultado.

Mejía criticó en un video a Guadiana, a quien acusó de no tener liderazgo, de cuestionar a López Obrador y tener relación con los ex Gobernadores priistas Humberto y Rubén Moreira; con el Mandatario tricolor, Miguel Riquelme, y el aspirante del PRI a la Gubernatura, Manolo Jiménez.