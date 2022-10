Niega espionaje a periodistas, sería 'pérdida de tiempo'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el software Pegasus espíe a periodistas y opositores al considerar que sería una pérdida de tiempo.

"No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales que los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad es que no hay elementos.

"No tendríamos por qué, además de ser indebido y contrario a nuestras convicciones, no podríamos hacer lo mismo, pero estaba viendo que uno de los que se queja es el señor Ricardo Raphael. Él es simpatizante del movimiento de derecha a conservador en el País, lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo, que está en contra de nosotros, ni siquiera leo sus artículos, porque es predecible, ¿qué interés vamos a tener en estarlo espiando? Sería una pérdida de tiempo".

Aseguró que las labores de inteligencia de la Sedena no equivalen al espionaje, pues es distinto.

"Primera recomendación, recojan los sentimientos de la gente y actúen a partir de lo que la gente siente, no desprecien al pueblo, por eso, cómo la Sedena puede presentar su informe y si la Sedena tiene inteligencia, que no espionaje".

"Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo y todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos. Y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos".

"(...) Si le estoy diciendo es que nosotros no espiamos a nadie, le estoy hablando con la verdad. Presenten las pruebas para que me desmientan", retó.

- ¿Cómo explica que se haya espiado a civiles?, se le preguntó.

"Es que espía de afuera del País, espían adentro, bueno hackearon los archivos de la Sedena y ni modo q la propia Sedena se hackeó o qué hubo un auto hackeó, no. Son intereses opuestos a nosotros, que quisieran tener pruebas para afectarnos, pero no van a lograr su propósito, ya llevamos años en esta lucha y siempre hemos salido ilesos de la calumnia, porque tenemos autoridad moral".

"Yo sostengo: no se va a espiar a nadie, a ningún periodista ni opositor, pues es eso, no tengo una doble moral, un doble discurso, no soy conservador, mi doctrina no es la hipocresía, como los anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían".