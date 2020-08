Niega excolaborador de Anaya recibir sobornos

Reforma / Ricardo Anaya y Osiris Hernández

Ciudad de México— Osiris Hernández, colaborador de Ricardo Anaya y quien según la denuncia de Emilio Lozoya recibió sobornos, negó las acusaciones hechas por el ex director de Pemex.

"Siempre me he conducido con rectitud y honestidad en mi trabajo. Los señalamientos que han hecho en mi contra son una mentira. Agradezco las muestras de apoyo y cariño que he recibido", escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

En una parte de su denuncia, el exdirector de Pemex reveló cómo se reunió, por instrucción de Luis Videgaray, con Ricardo Anaya para entregarle 6 millones 800 mil pesos a través de Hernández.

"En la primera semana de agosto de 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor y fungía como mi Jefe de Escoltas, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados, quien responde al nombre de Osiris Hernández", señaló Lozoya en su denuncia.