Niega 'La Loca' su responsabilidad por ataque a bar en Coatzacoalcos

Veracruz.- A través de un video difundido en redes sociales, Ricardo Romero Villegas, alias “La Loca”, acusado presuntamente como autor del atentado ocurrido en el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, Veracruz, se deslinda de los hechos que dejan hasta el momento 28 muertos.

Para decirles que me encontré durmiendo y me levanto y me entero que me andan buscando por un homicidio, un atentado que hubo en Caballo Blanco anoche; les digo que quiero que sepan que no fui yo y la neta yo me tuve que ir de ‘Coatza’ por qué a mí los navales me detuvieron dos veces el mes pasado, dos veces me detuvieron y me metieron droga y huachicol", dice Romero Villegas en la grabación.

Romero Villegas detalla en el video de casi minuto y medio de duración que, junto a su familia, abandonó Coatzacoalcos porque le dijeron que lo iban a matar.

Me torturaron dos veces, me quebraron la costilla, me metieron droga igual (…), me dijeron que me iban a matar; yo lo que quiero que sepan es que temo por mi vida y por eso me tuve que ir, tuve que sacar a mi familia de ese lugar para estar bien y en paz, y ahora me salen con eso, me echan la bronca y pues no, busque quien sea en realidad, no nada más agarré porque era para decir las cosas", agrega en la grabación.