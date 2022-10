Niega Moreira PRIMOR para aprobar reformas

Agencia Reforma / Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI

Ciudad de México.- El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, negó que haya un acuerdo con Morena para aprobar, además de la reforma sobre la Guardia Nacional, la reforma electoral y retomar la eléctrica, tal como lo dijo esta mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

"Que yo sepa, no, pero es lo que dice el señor. Estaremos atentos a ver qué pasa. En el tema de lo electoral ya lo hemos dicho varias veces cuál es lo que nosotros nunca aprobaríamos", señaló.

Moreira negó todo los dichos del secretario Adán Augusto quien comentó que antes del informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los priistas fueron los que buscaron al coordinador Ignacio Mier para llegar a un acuerdo sobre la reforma constitucional de la Guardia Nacional y que, a raíz de eso, se han pactado otras posibles votaciones.

-¿Si hubo ese acuerdo?, se le preguntó al priista.

"No", respondió.

-¿Está mintiendo el secretario de Gobernación?

No, es que no sé qué haya dicho.

-Pues detalló cómo lo buscaron para poder llegar a la aprobación de la reforma que amplía la participación del Ejército, se le insistió.

"No", manifestó.

-Dijo que fueron ustedes los que los buscaron. Dice que los buscaron desde antes del primero de septiembre, se le insistió.

"No. Nosotros presentamos una iniciativa y se la hicimos saber a todos los grupos parlamentarios, hasta ahí", dijo sobre la presentación de la iniciativa que llevó a prolongar hasta el 2028 la presencia del Ejército y la Marina en la integración de la Guardia Nacional y que hoy se ratificará con los cambios del Senado.

Moreira dijo que, si no hay reforma electoral en este momento, el PRI transita con la legislación que existe en este momento.

"No, no. Nosotros no tenemos reforma escrita que quede claro, porque luego ponen otras cosas. Nosotros no tenemos reforma escrita, no presentamos ninguna reforma electoral como partido, hay muchas que cada quien presenta.

"Si no hay reforma electoral, nosotros no tenemos problema, vamos con la ley que existe. Nosotros respetamos la autonomía del INE y de los tribunales electorales. Eso es todo", aseveró.

-¿El Secretario miente?, se le cuestionó nuevamente.

"No, es que yo no soy para decir quién miente o no miente, eso es lo que

-Pues es que él detalló prácticamente cómo se acercaron ustedes y cómo negociaron la aprobación de esta reforma, se le insistió.

"Nosotros presentamos una iniciativa, de nueva cuenta, y se la hicimos saber a todas las fracciones, tan, tan. Eso es lo que nosotros hicimos", manifestó Moreira al desmentir todo lo que dijo el Secretario de Gobernación.

El priista también negó que estén pensando en retomar la reforma eléctrica.

"Nosotros no tenemos reforma eléctrica, no tenemos reforma eléctrica, no tenemos iniciativa. Creo que, como sucedió aquella vez, el haber negado la reforma eléctrica ha permitido que mucha gente no pague electricidad, muchos eh, muchos no pagan electricidad. Pero nosotros no tenemos reforma".

- ¿Pero ayudarían a revivir la que ya se desechó? ¿Hay un acuerdo con Gobernación para sacar adelante la reforma electoral o no?, le insistió la prensa al coordinador Moreira.

"No", aseguró

-¿La eléctrica?, se le precisó.

"No, no", remarcó.

Moreira incluso negó acercamientos del PRI con el Secretario de Gobernación.

-¿Entonces él miente?, se le volvió a preguntar.

"Pues no sé. El PRI es el partido que decide todo en este País, hombre. Entonces todo mundo quiere platicar con nosotros, pero eso es otra cosa.

"Yo les voy a lanzar una carnada, que investiguen ustedes cuáles son las empresas que van a poder importar alimentos sin permisos, y que lo pongan en ocho columnas", dijo para hablar ya de otro tema.