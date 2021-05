Niega Samuel García vínculos con AMLO

Monterrey, Nuevo León— Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura, rechazó ser el abanderado que apoya el presidente Andrés Manuel López Obrador en la contienda en Nuevo León y aseguró que no tiene ningún vínculo con Morena.

Al ser abordado al finalizar un evento con locatarios del Mercado de Abastos de Guadalupe, el abanderado emecista afirmó que los comentarios donde ahora lo ligan con Morena son acciones desesperadas de su contrincante Adrián de la Garza.

"Larrazabal dice que soy Medina porque me parezco a Medina, Clara Luz que soy el Bronco, y ahora Adrián que soy el de AMLO, pues ya que la vieja política se ponga de acuerdo", criticó García.

"Lo que le digo a Nuevo León es que soy Samuel García, no tengo padrinos, nadie desde México me dicen qué hacer, no tengo ningún nexo, ni he hablado con el Presidente, ni Morena, ni sus secretarios".

Atribuyó que ahora los priistas lo quieren vincular con AMLO porque se rezagaron en las encuestas.

Incluso, el emecista señaló que cada día se despega más en las encuestas y dijo que prevé que ganará con una ventaja muy amplia como con la que ganó el Bronco hace seis años.

"Es muy probable que ganemos con una amplia ventaja", adelantó, "si en Nuevo León ganamos por más de 20 (puntos) todas las trampas de Adrián, juicios, quejas se van a la tumba".

"(El resultado) va ser similar (al de hace 6 años), con la diferencia de que el Bronco llegó solo, acá vamos a llegar con un gran equipo".

Presentará denuncia contra Adrián por tarjeta

García adelantó que hoy presentarán una nueva denuncia ante las autoridades electorales para que sancionen la compra de votos en que incurrieron los priistas con la tarjeta que exhibieron a nombre de Adrián de la Garza.

"Llevan meses yendo a pedir credencial a cambio del voto, ya tengo cuatro denuncias presentadas y hoy saliendo de aquí de nuevo iremos a las autoridades por otra denuncia que vamos a presentar ante el INE, CEE y Fepade", dijo.

"Es sistemático que el PRI de Paco y Adrián tienen operadores por todo el Estado, sobre todo en Monterrey, llenando formularios a cambio de un INE que luego van a querer movilizar el 6 de junio.

"Exijo que la Fepade actúe porque quedó evidenciado que Adrián de la Garza está comprando el voto".