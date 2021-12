Niega Sergio Gutiérrez persecución contra el INE

Agencia Reforma / "En relación al comunicado del INE, esta Presidencia señala categóricamente que no existe ninguna 'persecución' ni 'intimidación'. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal", señaló Gutiérrez

Ciudad de México.— El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó que exista una persecución en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y afirmó que las denuncias penales interpuestas en contra de seis consejeros se encuentran dentro del marco jurídico.

En un comunicado, el legislador subrayó que las denuncias penales se circunscriben al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual impone la obligación de denunciar la presunta comisión de delitos de los que se tenga conocimiento.

Gutiérrez Luna indicó que el cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como un acto de persecución o de intimidación.

Lo anterior en referencia al pronunciamiento emitido ayer por los 11 integrantes del Consejo General del INE, en el cual condenaron la "persecución" penal que emprendió el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al haber denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los consejeros que votaron a favor de aplazar la consulta sobre la revocación de mandato hasta que existan condiciones presupuestales adecuadas.

"En relación al comunicado del INE, esta Presidencia señala categóricamente que no existe ninguna 'persecución' ni 'intimidación'. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal, y en el Estado Constitucional de Derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales", señaló.

Aunque el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que las denuncias no fueron una acción consensuada con todas las bancadas, el morenista afirmó que en apego a la institucionalidad y el marco normativo, todas las voces fueron escuchadas.

"La Presidencia de la Cámara de Diputados en apego a la institucionalidad y respetando el marco normativo ha escuchado las diversas opiniones sobre este tema, las cuales merecen todo su respeto y son atendidas siempre con apertura, pluralidad e imparcialidad", sostuvo.

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que las denuncias presentadas en contra de diversos funcionarios del INE salieron del ámbito de la competencia de la Mesa Directiva y ahora se encuentran en la FGR, que será la encargada de emitir la determinación conducente.

Además, informó que se continuará con los procesos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), referentes a la vigencia de la Ley Federal de Revocación de Mandato y el Presupuesto de Egresos 2022, en espera de una resolución definitiva.