Niegan a mujer subir al avión por llevar leche materna

Ciudad de México.- Una mujer de nombre Dalila Chávez denunció en redes sociales que personal del Aeropuerto Internacional de León, Guanajuato le negó abordar su avión por llevar leche materna.

En un video publicado el 11 de octubre Dalila explicó que se encuentra lactando pero su trabajo la obliga a viajar constantemente, por lo que necesita extraer la leche materna.

En su equipaje de mano, Dalila aseguró que llevaba lo equivalente a una semana completa de lactancia. El personal le ofreció documentar el líquido pero ella se negó, por lo que las autoridades tiraron la leche a la basura.

"Me dieron la opción de documentar pero no quise porque la leche se puede contaminar... Viajo todo el tiempo con ella (leche) y si la inspeccionan no tendría confianza para dársela a mi bebé."

Dalila pidió hablar con el supervisor y ofreció llevar una carta médica que señalara que está en periodo de lactancia pero su propuesta fue rechazada.

Por último, Dalila aseguró que anteriormente había viajado a Canadá, Holanda, Estados Unidos y Sudamérica sin ningún problema para pasar leche materna hasta ahora.

Sin embargo, esto es poco probable pues, al menos en México, el límite de líquido que una persona puede transportar en su equipaje de mano es de 100 mililitros.

El video de denuncia de Dalila Chávez ya lleva más de 15 mil reproducciones y cientos de comentarios que la apoyan y condenan al personal del aeropuerto por considerarlo un acto de discriminación.