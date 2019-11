Niegan a Padrés amparo contra defraudación

Ciudad de México.- Un tribunal federal rechazó cancelar el proceso iniciado contra Guillermo Padrés por una presunta defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos, al estimar que está acreditado tanto el delito como su probable responsabilidad.

Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, negó al ex Gobernador de Sonora el amparo contra el auto de formal prisión dictado en su contra por defraudación fiscal, el pasado 13 de agosto.

El Magistrado desestimó la ilicitud de los estados de cuenta bancarios de Padrés, uno de los principales argumentos planteados en el amparo, en virtud que la Fiscalía General de la República (FGR) los obtuvo sin la orden de un juez.

Paredes Calderón precisó que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es ilícita la información financiera obtenida sin control judicial, este criterio corresponde a una tesis aislada que no es jurisprudencia y, por tanto, no tiene la obligación de aplicarla.

Además, advirtió que dicha tesis regula los casos de lavado de dinero y no de defraudación fiscal equiparable, delito que le imputan a Padrés.

"En consecuencia de lo anterior, es que no puede decretarse la ilicitud de los estados de cuenta allegados a la causa penal, pues como dijimos con antelación, ello se constituye como un remedio procesal a la vulneración a un derecho, lo que en el caso no acontece", sentenció el Magistrado.

La acusación contra Padrés señala que de julio de 2011 a julio de 2014 no declaró al fisco ingresos por 8 millones 830 mil 395.22 dólares en dos cuentas registradas a su nombre en los bancos Morgan Stanley y BBVA Compass.

Según la Fiscalía General de la República, el ex Gobernador habría utilizado una empresa creada en 2011 en Holanda, denominada Dolphinius CV, para realizar los movimientos bancarios internacionales por la suma antes mencionada.

"El ingreso acumulable se tuvo por acreditado -de manera presuntiva- no solo tomando en cuenta el depósito bancario realizado, sino en función del monto excedente de dicha operación y que se realizó sobre un contribuyente -señor Padrés- que no estaba obligado a llevar contabilidad", resolvió el Magistrado.

El sonorense todavía puede solicitar el recurso de revisión contra el fallo del tribunal unitario.

Este juicio lo instruye Guillermo Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, localizado en el Reclusorio Oriente de esta capital.

Padrés tiene otra causa penal en el Juzgado Séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, por un presunto lavado de 11 millones 186 mil 895 pesos.

Desde el 2 de febrero pasado, el ex Gobernador está en libertad provisional.