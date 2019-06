Niegan acuerdo por EU en agro

Ciudad de México.- El Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas (Conago) aseguró que no existe ningún acuerdo con Estados Unidos para adquirir, fuera de la compra normal, una mayor cantidad de productos agrícolas estadounidenses de manera inmediata, como lo anunció Donald Trump.

Felipe de Javier Peña, presidente del Consejo, señaló que EU es el mercado natural de abastecimiento de granos y oleaginosas, porque es lo que más se compra y se están estudiando facilidades logísticas, ferroviarias, para tener un mercado más fuerte, sólido y consolidado, pero no porque haya un compromiso entre Gobiernos.

"Participamos en el Cuarto de Junto y el liderazgo del Cuarto de Junto a través del CCE (Consejo Coordinador Empresarial) y de Concamin (Confederación Nacional de Cámaras Industriales) ha hecho de nuestro conocimiento que no hay tal compromiso.

"Estados Unidos es el mercado natural y es muy lógico que pueda seguir creciendo si le damos continuidad a las facilidades comerciales y ratificamos pronto el contenido el T-MEC, (pero) definitivamente no hay un acuerdo que tengamos conocimiento en el sector industrial para adquirir una mayor cantidad de granos y oleaginosas originarias en EU", aseguró.

Marcelo Ebrard, quien encabezó la delegación mexicana que negoció la no imposición de aranceles a México, afirmó que el acuerdo al que se llegó con EU fue estrictamente migratorio y que fuera de esto no existe ningún otro trato de ninguna especie.