Niegan captura de vinculado con secuestro y homicidio de Norberto

Ciudad de México— La procuradora capitalina negó que hubiese alguna persona detenida por el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo.

Tras dejar la reunión con el Gabinete de Seguridad, la funcionaria señaló que no se ha girado, hasta el momento, ninguna orden de aprehensión y dijo que se pudo confundir con un operativo en la zona.

"Fue un operativo que hicimos ayer, en CTM Culhuacán, junto con la Federación, pero fue por otro caso relacionado a una orden judicial con carpeta de investigación que tiene que ver con narcomenudeo", informó.

Además, llamó a no creer en rumores.

"No les hagan caso, de verdad nosotros no les estamos haciendo ni nos vamos a subir... seguimos investigando aunque sé que la sociedad está pidiendo ya resultados y esto, nosotros lo vamos a hacer en los tiempos que se requieran para tener todas las diligencias, para poder armar lo que les digo, que pudiera ser una judicialización fuerte", expresó la funcionaria.

Godoy Ramos señaló que se han realizado varias entrevistas y alrededor de 30 diligencias por el caso, entre visitas a lugares, peritajes y entrevistas.

Añadió que por el caso hay tres funcionarios investigados, dos preventivos y un Policía de Investigación.

"Le hablan por teléfono para decir 'oye les llevo el carro a la familia' y ese tercero dice está bien, nosotros ya traemos el asunto aquí en FAS, cuando no era así, es un Policía de Investigación", añadió.