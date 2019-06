Niegan entrada a diputado con escolta armada

Veracruz.- El diputado del PT, Erik Aguilar López, acusó a su homólogo de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Javier Gómez Cazarín, de impedir el ingreso al recinto legislativo de sus dos escoltas armados.

El legislador local afirmó que los elementos de seguridad privada cuentan con permisos de portación de arma de fuego.

Refirió que al llegar este jueves a la sesión legislativa, personal del Congreso -por instrucción de Gómez Cazarín- le impidió el ingreso a sus dos guardaespaldas.

"Le comentamos que yo vengo con dos personas que me apoyan en la seguridad, que pedía yo la atención y el favor de que los dejara pasar a la oficina, supuestamente me dijeron que sí, que no había problema", narró.

"Hoy los amigos (escoltas) quieren entrar otra vez, y ellos les niegan la entrada, entonces tuve que salir yo a traerlos, me comenta no pueden entrar porque vienen armados; los amigos traen su permiso, sin ningún problema de portación de arma".

Aguilar pidió a Gómez respetar al personal que lo protege ante la falta de seguridad por parte del Gobierno estatal.

"Como diputados somos iguales, mi personal no viene ofender a nadie, yo no confío en la seguridad de Veracruz, y por eso traigo la mía", señaló.

"Que respete a mi personal, que respete a mis compañeros y que no se esté metiendo con nosotros, yo no vengo a hacer delitos de ninguna clase, simplemente me estoy cuidando; yo no recibo la protección del Gobierno del Estado, la tengo que buscar por otra parte".

En noviembre pasado, el legislador arribó a su toma de protesta en el Congreso del Estado acompañado con un mariachi con quienes cantó varias canciones.

Unos días después, quitó un letrero de "no fumar" colocado al interior del recinto legislativo mientras se disponía a fumar en esa zona.