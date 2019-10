Niegan erupción de volcán Iztaccíhuatl

Ciudad de México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) descartó actividad eruptiva del volcán Iztaccíhuatl, luego de que circulara en redes sociales una fotografía en la que supuestamente se aprecian emisión de fragmentos incandescentes en el volcán.

En una nota informativa, el órgano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que lo observado a la altura de la cumbre Amacuilécatl, conocida también como Los Pies, es en realidad un efecto óptico.

"Lo observado sobre el volcán coincide en tiempo con el destello del lado izquierdo de la imagen, de una de las luces de la estación repetidora situada en el cerro de Altzomoni", explicó.

"Cabe señalar que la imagen de la cámara ubicada en la ciudad de Puebla no muestra ninguna emisión como la descrita. Esto indica que pudiera tratarse de un efecto óptico en la cámara de Paso de Cortés y no de actividad eruptiva".

La CNPC precisó que de haberse presentado actividad eruptiva en el Iztaccíhuatl, se hubieran observado, desde semanas o meses previos, señales sísmicas en las estaciones de la red del Popocatépetl.

"Estas estaciones son altamente sensibles y se encuentran suficientemente cerca para detectar cualquier síntoma de actividad en el Iztaccíhuatl", abundó.

"Además, a la hora de dicho evento (5:11 horas del 22 de octubre) no se registró ninguna señal en las estaciones sísmicas del Popocatépetl. Con base en lo anterior, y con la información disponible hasta este momento, se puede afirmar que no se trata de actividad eruptiva en el Iztaccíhuatl".