Niegan haber dado aval ambiental de Dos Bocas

Ciudad de México.- Luis Vera Morales, titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), aseguró que lo único que entregó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía (Sener) para la refinería de Dos Bocas fue una exención que les permite realizar estudios y no una autorización de carácter ambiental para iniciar la construcción.

Esta mañana, entrevistada en Palacio Nacional, la titular de la Sener, Rocío Nahle, sostuvo que cuenta con un "documento" en materia ambiental que permitirá iniciar la obra el próximo 2 de junio, como lo prometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado al respecto, el titular de ASEA explicó que sólo otorgó la exención para que los responsables del proyecto puedan realizar análisis y estudios en el lugar.

"Fue el viernes, para la exención de estudios. La exención se les va a dar porque es una exención. Para hacer estudios no requieren de un impacto ambiental. Es lo necesario para que puedan entrar a hacer estudios al sitio", dijo.

"¿Pero no es para comenzar los trabajos?", se le preguntó.

"No, los estudios son para que nos puedan decir qué trabajos pueden hacer y cómo los pueden hacer", respondió.

"Pero hemos estado trabajando cercanamente con Pemex, igual que como con cualquier otro regulado, para irles indicando qué es lo que necesitamos para hacer un mejor estudio y una mejor evaluación".

Vera Morales fue entrevistado frente a la Secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, ya que ambos arribaron juntos a Palacio Nacional para una reunión de trabajo.

Cuando el funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de que la construcción de la refinería inicie el 2 de junio, la titular de la Semarnat tomó la palabra y respondió que así será.

Sin embargo, reconoció que la autorización en materia ambiental aún está en proceso.

"A ver, no hay ningún problema para iniciar el 2 de junio, están metiendo las solicitudes y van muy en tiempo", dijo.

"¿Y se puede utilizar una Manifestación de Impacto Ambiental de 2012?", se le cuestionó.

"Eso lo estamos evaluando, porque tenemos que ver todo lo que nos están presentando, lo estamos evaluando en este momento", dijo.

"¿Pero se podría?", se le planteó.

"Claro, claro que sí, definitivamente sí se puede, pero estamos analizando el contenido de la MIA", afirmó González Blanco.

"¿Pero es la de 2012?", se le inquirió.

"Estamos analizando todo lo que nos están entregando ahorita", contestó.

"Pero la Secretaria de Energía dijo que ya tenía un documento para que la construcción arranque el 2 de junio", se le cuestionó.

"Todo eso es lo que estamos evaluando en este momento, estamos leyendo, evaluando", insistió.

"¿No hay certeza para el 2 de junio?", se le preguntó.

"Empieza el 2", respondió.

"¿Qué empieza el 2 de junio, de manera muy específica?"

"Exactamente no lo sé porque no es mi campo, no es mi área, no sé qué es lo que se va a hacer pero se deben empezar los trabajos", aseveró.

El pasado mes de abril, la Semarnat entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional un "Aviso de no Requerimiento de Autorización en materia de Impacto Ambiental" que le permitió iniciar los estudios preliminares en la Base Militar de Santa Lucía, aun cuando no contaban, en ese momento, con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).