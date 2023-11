Niegan, por Godoy, licencia a Lía Limón

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Y luego de que la Oposición sugirió escuchar a personas afectadas por el actuar de la Fiscalía antes de discutir la ratificación de la Fiscal Ernestina Godoy, vino el berrinche de Morena y ¡el desquite contra la Alcaldesa Lía Limón!

Ayer, la mayoría morenista y su aliados en el Congreso local rompieron el acuerdo implícito que se venía sosteniendo de avalar las licencias de los alcaldes interesados en participar en la contienda por la Jefatura de Gobierno, al rechazar la solicitud enviada por la titular de la Alcaldía Álvaro Obregón.

La votación en contra de la petición de Limón se registró minutos después de que la fracción parlamentaria priista, cuyos votos requieren los morenistas para aprobar la ratificación, deslizara la posibilidad de llevar a cabo un parlamento abierto en el que se diera voz a los críticos de Godoy.

El nombramiento de la Fiscal es uno de los temas más polémicos de la II Legislatura, pues voces de víctimas de violencia de género reclaman frenar el proceso, ante la que consideran una falta de resultados de la funcionaria.

En la sesión de ayer, la legisladora Tania Larios, del PRI, pidió a la Mesa Directiva de Donceles retener por 10 días la propuesta de ratificación que fue enviada por el Gobierno capitalino el viernes.

"Yo le solicitaría, diputada Presidenta, que esta presidencia pudiera otorgar ese plazo de 10 días para que la ciudadanía, usted como presidenta, pudiera recibir estas sugerencias ciudadanas para poder ser escuchadas", llamó Larios, a pesar de que el documento ya había sido turnado a comisiones, por lo que el proceso de ratificación no podía ya frenarse.

La petición, sin embargo, generó polémica por más de dos horas y media en el Pleno hasta que se dictó un receso, con el objetivo de que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo.

Durante la pausa, legisladores de PAN, PRI, MC e Izquierda Liberal se reunieron en el salón de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde propusieron modificar el orden del día y votar una metodología de parlamento abierto para escuchar a los detractores de Godoy.

Al cabildeo a puerta cerrada, también fueron invitados congresistas de Morena, quienes ignoraron la cita.

Al regresar al Pleno, la petición del parlamento fue presentada a nombre de Ernesto Alarcón, diputado del PRI, lo que provocó el reclamo del oficialismo al considerar que se podría atentar contra el proceso de ratificación. Finalmente, la propuesta fue desechada... pero el reclamo de Morena no concluyó ahí y hasta cobró tintes de venganza.

Cuando tocó turno a la licencia de Limón, esta fue denegada por 32 votos de Morena y sus aliados, quienes reclamaron a la Oposición no cumplir con los acuerdos.

"Las formas son fondo, en este caso, si no se cumplieron los acuerdos, pues no los cumplimos en general, si no los cumplimos todos, pues nosotros sabemos cumplir acuerdos", dijo la vicecoordinadora morenista Guadalupe Morales.

Federico Döring, coordinador del PAN, lamentó el desenlace de la votación y acusó de una revancha política.

'Me fortalecen'

La Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, aseguró que lejos de hacerla a un lado, la negativa del Congreso local promueve sus aspiraciones.

"Quieren elegir con quién competir, pero quieran o no, voy a participar, esto no me detiene, me fortalece", subrayó al ser consultada.

Refirió que promoverá un juicio por la protección de sus derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral.