Niegan prisión domiciliaria a Murillo Karam

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Jesús Murillo Karam continuará preso en la Torre Médica del Penal de Tepepan, en Xochimilco, mientras se tramitan sus procesos del Caso Ayotzinapa.

Al estimar que prevalece el riesgo de fuga porque cuenta con una red de apoyo que lo auxilia, un juez federal negó esta madrugada enviar a Murillo a prisión domiciliaria, en su residencia de las Lomas de Chapultepec, no obstante que alegó tener indicios de demencia y Alzheimer.

Juan José Hernández Leyva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, rechazó concederle al ex Procurador General de la República la prisión domiciliaria en el segundo y único proceso en el que permanecía sujeto a la prisión preventiva justificada.

Se trata del procedimiento penal que le iniciaron en abril pasado por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, por el caso de las supuestas vejaciones a Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos.

Durante una audiencia en la que el ex titular de la PGR no estuvo presente, el juez decidió no otorgarle el cambio de medida cautelar, con la imposición del brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y la prohibición de acercarse a los aeropuertos, al concluir que prevalece el riesgo de que pueda darse a la fuga.

El juzgador estimó que prevalece la red de auxilio que Murillo podría tener fuera de prisión y con ello existe el riesgo de que pueda evadirse de la justicia, además de que bajo prisión preventiva justificada le pueden garantizar una mejor atención médica a sus males de salud.

La defensa de Murillo, encabezada por el abogado Javier López, había pedido dichas medidas de resguardo, como reiteración de las que el juez de control José Rivas González le concedió al hidalguense, el pasado 1 de noviembre.

Rivas otorgó en aquella ocasión los beneficios en el primer proceso por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el Caso Ayotzinapa.

Poco después de esa resolución, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó a Rivas González como un juez "de consigna" y de haber hecho manifestaciones en su contra. La Fiscalía, además, anunció una queja contra el juez ante el Consejo de la Judicatura Federal.

En la audiencia que inició ayer a las 17:00 horas y concluyó a poco después de las 2:00 horas de este sábado, el defensor expuso que Murillo tiene diversos padecimientos de salud que hacían inviable considerar el riesgo de que pudiera darse a la fuga.

Entre sus males, enumeró desde la sinusitis, bronquitis, diabetes e hipertensión, hasta la obstrucción vascular cerebral e indicios de Alzheimer y demencia.

La Fiscalía General de la República no solo se opuso desde un primer momento al cambio de medida cautelar, sino que acusó que Murillo Karam tenía privilegios en Tepepan y que incluso hubo amenazas de muerte y presiones a funcionarios para mantener al ex Procurador en ese nosocomio del centro penitenciario.

En particular, la Fiscalía alegó que el estado de salud no era de gravedad ni correspondía al que manifestó su defensa e incluso señaló que Murillo no utilizaba el uniforme reglamentario de interno y que existen registros que revelan que recibe hasta 5 visitas diarias con hasta 3 horas de duración cada una de ellas.

La fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló durante la audiencia que el ex Procurador exigió un baño privado en su habitación de la Torre Médica y una pantalla con consola de videojuegos.

La FGR ventiló entrevistas que señalan que Ricardo Arturo Barreiro Perera, Subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Ciudad de México, amenazó con despedir personal de Tepepan, en caso de que dieran de alta a Murillo Karam, porque eso significaba su retorno al Reclusorio Norte.

Agregó que cuando trasladaron a Murillo a Tepepan, el director de la Torre Médica quería enviarlo de regreso al Hospital Belisario Domínguez, pero que final lo admitió, al tener conocimiento de quién se trataba.

De los testimonios, también se desprende que la responsable Jurídico de la Torre Médica, Guadalupe Romo Monroy, recibió amenazas de muerte, aunque la Fiscalía no precisó el origen.

Al final, el juez Hernández Leyva llegó a la conclusión de que prevalecían las condiciones bajo las que le dictaron la prisión preventiva justificada y, por tal motivo, rechazó enviarlo a su domicilio para continuar el trámite del proceso.

El ex Procurador fue detenido el 19 de agosto del 2022 a las puertas de su domicilio en las Lomas, por elementos de la Secretaría de Marina, precisamente con una orden de aprehensión librada en este proceso en el que ahora le han concedido la prisión domiciliaria.