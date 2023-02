Niegan viáticos a investigadores; acusan censura de CIDE

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) negó viajes a investigadores que acudirían a Canadá para participar en un congreso latinoamericano en paneles sobre autocracia y libertad académica, lo que cuestionaron como un intento de censura a voces críticas.

Notificación sorpresiva

En su bandeja de entrada, la tarde de este jueves, investigadores recibieron correos en donde se les notificaba la negativa de los viáticos solicitados para acudir al Congreso de la (LASA) que se celebrará en Vancouver, Canadá del 24 al 27 de mayo.

Este encuentro se realiza anualmente y convoca a expertos e investigadores de distintos países, que intercambian puntos de vista y comparten su trabajo. El evento es considerado como el más importante a nivel mundial de latinoamericanistas.

El mail fue firmado por Saúl Mendoza Palacios, Secretario Académico del CIDE durante esta gestión, en la que José Antonio Romero Tellaeche funge como director. José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador titular de la División de Estudios Políticos de este centro manifestó públicamente su extrañamiento luego que su solicitud de viáticos haya sido denegada.

En entrevista con REFORMA, el experto con casi 30 años en la institución y con más de dos décadas de haber asistido a este congreso, calificó esta decisión de las autoridades cideítas como tajante y un hecho sin precedentes.

"Esta es la primera vez que encuentro un obstáculo para hacerlo (asistir al congreso). Siempre ha habido en algún grado, restricciones presupuestales etcétera, pero eran otra cosa, es decir; a veces uno tenía que elegir entre si ir a una conferencia o a un congreso, había limitación en el número de días que se podían pagar, etcétera, pero jamás me había enfrentado una negativa de asistir al congreso per sé", comentó.

Aguilar Rivera, quien además fue miembro del consejo ejecutivo ( órgano de dirección) de la Latin American Studies Association, del 2004 al 2007, tendría tres participaciones en los dos días, con los temas: "Latinoamérica: las 'nuevas' formas de la política autocrática", "Retos para la implementación en Latinoamérica de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria", y "Traduciendo la democracia para América Latina a lo largo del Siglo XIX-Parte II".

¿CIDE y Gobierno vs voces críticas?

El entrevistado consideró que si bien, aún no existe una explicación sobre los motivos, más allá del presupuesto, se avizora un trasfondo político.

"Podemos especular, nada más, en que hay una visión intolerante, ideológica y facciosa en el CIDE y en el Gobierno en general, que ve con molestia el que los académicos e investigadores tengamos posiciones críticas, tanto de la gestión del sector de ciencia y tecnología en el País, en el contexto de la discusión de la nueva Ley de ciencia, tecnología y humanidades.

"Y también del Gobierno mexicano en su conjunto, porque el otro panel en el cual estaba yo contemplado, era un panel sobre autocracias y procesos de autocratización en el mundo. Entonces, me parece que ve con mucha molestia y no ve con buenos ojos que los investigadores del CIDE tengamos posiciones críticas y es parte del embate al CIDE que sufrimos desde finales de 2021", opinó.

Además de él, en el Congreso LASA está prevista la participación de la Doctora Catherine Andrews de la División de Historia del centro, quien fue destituida como Secretaria Académica de la asociación en noviembre de 2021 por el actual director José Antonio Romero, lo que fue calificado como una acción autoritaria.

El investigador José Antonio Aguilar Rivera indicó que la decisión de hacer público su caso tiene por objetivo evitar que más acciones como esta se repitan.

"Es muy preocupante, porque si se consolida y se cuaja el intento de censura a los investigadores del CIDE, pues la razón misma de ser de esa institución pues desaparece, se transformaría en otra cosa que no es una universidad, no es un centro de investigación, sino un aparato de propaganda del Gobierno, y bueno pues los que hemos hecho nuestra vida profesional ahí, pues no estamos de acuerdo en permitirlo, verlo ocurrir con los brazos cruzados", sostuvo.

¿Qué respondió la Secretaría Académica?

Inmediatamente, el profesor manifestó su inconformidad. Envió un correo al Secretario Técnico, Saúl Mendoza Palacios y pidió por escrito una explicación al director del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche.

El segundo no ha contestado, pero el primero lo hizo ayer a las 22:00 horas, con una respuesta que consideró confusa.

"Creo existe un malentendido, me disculpo por falta de claridad. La Secretaría Académica no da el visto a la solicitud de compra de vuelos. Respecto a los viáticos, la Secretaría Académica no maneja recursos de ningún rubro. La Secretaría Académica con gusto firmará lo referente a la solicitud de días que desea asistir al evento", dice el mail enviado por Mendoza al catedrático.

El inconforme consideró que esta ambigüedad deja en la incertidumbre la posibilidad de asistir o no al connotado congreso.

"Entonces, ya quedó como en el limbo exactamente qué es lo que están diciendo y precisamente porque hay una contradicción entre el correo electrónico que reproduzco que subí a Twitter y lo que me manifestó ayer a las 10:00 de la noche. Le pedí al director general que por favor aclarara por escrito exactamente cuál era su posición frente a mi participación en el congreso de LASA", expuso.

Sus peticiones son tres: la garantía de no represalias por hacer este caso público, la certeza de tener la autorización para participar en este congreso académico, y que se destinen los recursos para cubrir el viaje al ser un gasto oneroso.

"Y que como ha ocurrido en el CIDE durante 30 años, pues que el CIDE apoye a sus investigadores a dar a conocer sus trabajos en el extranjero y de esa manera preserve el prestigio mundial que ha costado mucho trabajo ganarse", resaltó Aguilar.