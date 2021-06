Niño con parálisis no sabe si volver a clases; educación en línea lo benefició

Excelsior

Ciudad de México.- Para algunos niños el regreso a clases no implica mejorar sus condiciones de aprendizaje y convivencia. Diego, un niño con parálisis cerebral espástica, se volvió más seguro estudiando en línea y hoy no sabe si quiere volver a las aulas.

"Antes de que llegara la pandemia yo no había pensado esto de las clases en línea, yo nada más estaba enfocado en la escuela nada más”.

Erika Hernández, mamá del estudiante, explica que la condición de Diego es leve, "pero la tiene, a él le afectó más la motricidad, la escritura”.

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, Diego no sabe si quiere volver.

A veces quisiera y a veces no, porque yo siento que me ha beneficiado mucho esta pandemia, todo es más fácil, lo tengo todo a la mano y en la escuela me movilizo mucho y es bastante estrés. Y aquí es prácticamente levantarle y prender la computadora”, señala Diego Chavarría, estudiante de secundaria.

"Su mamá asegura que las clases en línea fueron una bendición, “se pudo realizar, se volvió más participativo, tuvo más confianza en él mismo”.

En las clases presenciales, Diego se enfrentaba a la incomprensión de sus compañeros.

"Tal como amigos no, sólo compañeros de escuela porque yo siempre en el recreo me sentaba solo, porque yo veía a los niños correr y obviamente pues yo no podía”.

Si bien, los maestros de Diego han sido empáticos para integrarlo al grupo, las dificultades de infraestructura de la escuela a la que asiste han sido otro reto, aunque se han hecho cambios en favor de Diego.

Hay un parte de la pandemia que me gustaría decirlo, no me gustó para nada, que por culpa del covid, perdí a mi abuelito y lo extraño muchísimo”.

Diego tiene una página en Facebook, Por Un Mundo Más Consciente, donde reflexiona sobre la discapacidad y la necesidad de que todas las personas sean vistas como iguales.

Y en lo que se refiere a la escuela, el adolescente que desea convertirse en médico tiene una petición para sus maestros.

"Que me dejaran más que nada utilizar la tecnología, porque para mí esto me ha sido más fácil. Realmente es un poco más de comprensión, de tiempo, en eso de mis trabajos y eso es lo único”.