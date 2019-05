Niño se suicida el Día de las Madres porque su mamá no fue al festival

El día de ayer 10 de Mayo se llevó a cabo en el país una de las celebraciones más queridas por todo el pueblo mexicano, ya que se festeja a todas las madres. Sin embargo, aunque en la mayor parte del día solo se viven momentos de alegría, también se dan casos dramáticos, como lo que ocurrió en la ciudad de Puebla, cuando un niño de once años se quitó la vida en pleno día festivo.





De acuerdo con los primeros reportes un niño de once años cometió presunto suicidio luego de que su mamá no asistiera al festival del Día de las Madres que la escuela había organizado para celebrar a todos las mamás de los niños. El menor habría tomado la drástica decisión luego de que entrara en una profunda tristeza y depresión al ver que su madre no asistió al evento.





Informes preliminares refirieron que el menor se quitó la vida en la casa de sus abuelos; utilizó una cadena de su mascota para ahorcarse.





Según detallaron algunos vecinos del lugar del incidente, días antes de Semana Santa el pequeño y sus hermanos vivían con su madre en la casa de sus abuelos maternos, pero la mujer decidió rehacer su vida con un hombre por lo que se fue a vivir con él llevándose a los hermanos menores, el niño no se quiso ir y prefirió quedarse a vivir con sus abuelos.





Asimismo, diarios locales señalaron que el menor tenía mucha ilusión del 10 de Mayo, ya que soñaba con ver a su mamá en primera fila, por lo que el menor le pidió a sus abuelos que le compraran la vestimenta para ese día tan especial. Desafortunadamente la madre no pudo asistir al festival, razón por la que se cree que se quitó la vida.





Vecinos de la Inspectoría de San Miguel Espejo indicaron al Sol de Puebla que el pasado jueves vieron al menor con vida pero triste, y que siempre será recordado como un niño alegre, trabajador y acomedido.





Sin duda un terrible evento que se vivió en una importante fecha.









Fuente: www.lanetanoticias.com.mx