Niños con cáncer piden a AMLO abasto de medicina

Ciudad de México.- A sus diez años, Erik Indo sueña con vencer al cáncer que le diagnosticaron en 2017 y convertirse en beisbolista profesional, por ello decidió grabar un vídeo y pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador –con quien comparte la pasión por este deporte–, que lo ayude con sus quimioterapias, porque no se quiere morir.

"Hola señor presidente, soy Erik Indo González, tengo leucemia linfoblástica aguda, mi tratamiento lo llevo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Le pido señor presidente que nos ayude con quimioterapias en el Hospital Infantil, no me quiero morir, estoy luchando cada día con esta enfermedad para salir victorioso, le pido que nos ayude", relata el menor en un vídeo que circula en redes sociales.

Al vídeo se sumaron las voces de otros pacientes del Federico Gómez y de sus padres, quienes se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir al gobierno federal el abasto del fármaco metotrexato, el cual se requiere para las quimioterapias de los niños.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Erik Indo confesó que está asustado porque sin el medicamento se romperá el ciclo de quimioterapias que requiere para combatir a la enfermedad.

"Estoy en un protocolo de 120 quimioterapias, a partir de la 79 me deben poner el metotrexato, mi mamá ha comprado el medicamento, pero es caro y además gastamos mucho en ir a la Ciudad de México. Yo le echo ganas, no me quiero morir, por eso pedí ayuda al señor presidente".

Desde que tiene memoria, Erik se enamoró del "rey de los deportes", a los siete años tuvo la oportunidad de jugar como pitcher y regresar al diamante es uno de sus principales motivos para "ponchar" al cáncer, también sueña con convertirse en médico y ayudar a todos los niños que no quieren morir a causa de dicha enfermedad.

"Sueño con regresar a la lona para ponchar a mis amigos, ser pitcher estelar otra vez y estudiar mucho para ser doctor y curar a niños con cáncer, porque todos tienen ganas de vivir, yo no me quiero morir", dijo.

"No me quiero morir, Sr. presidente (López Obrador).Tengo leucemia linfoblástica aguda de grave riesgo", suplica Erick de 10 años, ante el desabasto de medicamentos para las quimios en el Hospital Infantil de México Federico Gómezpic.twitter.com/WXsrKI1ZgV">https://t.co/WXsrKI1ZgV — Oscar (@ALEPHBIO) August 26, 2019

En el hospital Federico Gómez, frente al edificio de colores, donde se atienden a los niños con cáncer, Estela Romero y su hija Estefany cargan una cartulina con la leyenda "si el protocolo se interrumpe, nuestros hijos pueden recaer. El cáncer regresa más agresivo".

Es la misma cartulina con la que madre e hija se manifestaron en el aeropuerto capitalino para demandar a la secretaría de Salud que apresure la adquisición del metotrexato y no se interrumpan las 120 quimioterapias que la niña de 13 años debe recibir para culminar con su tratamiento.

"Ella también tiene leucemia pero es de alto riesgo por su edad, ya vamos en la semana 85 del protocolo y sin ese medicamento se puede echar a perder todo el avance en su recuperación, no estamos pidiendo milagros, solo las quimioterapias para nuestros hijos", dice la madre de Estefany.

Luego del bloqueo en el AICM, los padres de familia fueron trasladados al Hospital Infantil, donde los recibió Pedro Flores, titular de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y les garantizó que sus hijos recibirán las quimioterapias.

"Nos recibió Pedro Flores, nos dijo que ya habrá abasto y se acordó en importar el medicamento que sea necesario, si no nos cumplen, volveremos a las calles, nos obligaron a cerrar el aeropuerto y haremos lo que sea por ver bien a nuestros niños".

Fany sonríe mientras cuenta que así como otros pacientes del Federico Gómez, ella también grabó un vídeo para pedir al presidente que no se olvide de los niños que viven con cáncer y los apoye para conseguirlo los medicamentos que necesitan más rápido.

"Tengo 13 años y tengo cáncer, estoy por cursar el segundo año de secundaria, aunque es difícil por esta enfermedad, quiero seguir luchando. En el Hospital Infantil Federico Gómez no contamos con el medicamento que es metrotexate y no solo yo sino muchos niños con cáncer que lo necesitan, rogamos al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos apoye con el medicamento para seguir ganándole a la enfermedad", se escucha en el vídeo que también dio vuelta al país a través de redes sociales.

"Le rogamos al presidente López Obrador, que nos apoye con el medicamento", implora la niña Estefany de 13 años, quien padece de cáncer. Además, menciona que el hospital Infantil Federico Gómez, no cuenta con Metrotexate, para continuar con su tratamiento. pic.twitter.com/NQjJVbQfGq — Oscar (@ALEPHBIO) August 26, 2019

Con información de MSN Noticias