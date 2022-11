Niños desfilan contra Halloween vestidos de santos

Agencias Agencias Agencias

Veracruz.- Lo que para muchos es una fiesta para vestirse de su personaje de terror favorito y hasta pedir dulces, en Veracruz, un grupo de niñas y niños salieron a las calles y desfilaron contra el Halloween vestidos de santos y así buscar erradicar la presunta veneración a la Santa Muerte.

De acuerdo con medios como Milenio, el grupo de menores desfiló por la ciudad de Córdoba y de Veracruz con disfraces de vírgenes, monaguillos y santos como San Judas Tadeo, la Virgen María, los reyes magos, San José, Santa Teresa de Calcuta y más.

Con letreros de “yo decido no contaminarme del Halloween“, “Di no al Halloween” y hasta invitar a rechazar dicha fiesta estadounidense “porque mi dios es de vida y no de muerte“, es que los menores hicieron su desfile/protesta contra los festejos del 31 y 1 de noviembre en la ciudad de Veracruz, partiendo desde la iglesia del Cristo del Buen Viaje hasta la Catedral.

En la ciudad de córdoba ocurrió lo mismo, en donde las y los pequeños llegaron con disfraces de personajes bíblicos y otros relacionados con la iglesia católica para partir del parque San José y llegar hasta la catedral de la Inmaculada Concepción, mismo lugar donde los recibió el obispo Eduardo Carmona Ortega.

Celebración “Holywins” en contra de Halloween

De acuerdo con la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, diócesis de Veracruz, esta marcha de niños vestidos de santos es parte de algo llamado Holywins, la cual a través de Facebook aclararon que se trata de una celebración para reivindicar la fiesta cristiana de Todos los Santos y rechaza al Halloween.

La parroquia precisó que esta idea surgió en 2022, en París, Francia, y están en contra de los disfraces “tétricos y sanguinolentos, especialmente los de temática como zombis, monstruos o la muerte”.

“Holywins (la santidad vence) se presenta como una alternativa en la que insta a los niños a recordar y vestirse como algunos de los santos de la iglesia y disfrutar de una jornada de alegría”, indicó la parroquia.

México prefiere la noche de brujas que el Día de Muertos

La realidad es que en México se ha estado adoptando más la tradición del Halloween sobre la del Día de Muertos, y es que según datos de Latinometric, desde 2011 la festividad de Estados Unidos creció en popularidad en México sobre la prehispánica.

Según sus gráficos de la agencia, el Halloween creció hasta 60% en los últimos años, sobre el Día de Muertos que apenas y tiene el 30 por ciento de acercamiento.