Niños juegan a drogarse frente a la maestra

Estado de México.- Con dulces hechos polvo, niños de cuarto año de primaria de la escuela Justo Sierra en el municipio de Los Reyes la Paz juegan a drogarse, lo que provocó el malestar de padres de familia.

Sin embargo, autoridades del plantel se niegan a dar alguna declaración, por lo que solo se decidió suspender clases en este grado, para tratar de darle solución cuando regresen de vacaciones.

Según lo que trascendió los menores juegan en el salón de clases a “drogarse” inhalando dulce en polvo frente a la maestra Bertha N, sin que ella corrija esa conducta, por lo que exigen la destitución de la mentora.

Para algunos padres de familia, esta actitud de los menores los pone en alerta, pues es reflejo de lo que pueden estar viendo en la calle o en la casa.

Hay que estar al pendiente de los niños para que no hagan lo que ellos quieran, no nos han dicho nada, todavía no, hasta apenas ayer que nos venimos enterando, pero la directora no nos ha dicho nada, supe que habló con los papás de los de cuarto niños con los que tuvieron el problema”, aseguró una madre de familia.

Todo esto debe de comenzar desde casa, no nada más en la escuela, sino en casa todo viene desde allá si un niño hace eso es que lo han visto en casa”, explicó uno de los papás.