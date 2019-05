No aspiramos a ser monedita de oro.-AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respeto a la manifestación que se realizó ayer en varias ciudades del país en rechazo a su gestión, aunque, dijo, no aspira a ser "monedita de oro".

"Creo que tienen todo su derecho de manifestarse, tenemos que ser muy respetuosos del derecho de manifestación. Hasta celebro que se organizara esta manifestación y ojalá y se sigan manifestando con libertad quienes no están a favor del Gobierno", expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

"Como se comprenderá, no llegamos para ser floreros, y tampoco aspiramos a ser monedita de oro. Nos costó mucho, muchas fatigas, golpes, sufrimiento, para llegar. Como nos costó tanto y padecimos de represión, sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas, por eso celebro que exista esta oposición y que se manifiesten, los respeto mucho".

Desde Palacio Nacional, López Obrador consideró natural que haya este tipo de expresiones ya que su Gobierno impulsa un cambio de régimen en el que se da preferencia a los pobres y se combaten los privilegios y la corrupción, lo que no gusta y molesta a algunos.

"Esto es lógico, es natural. Cuando se triunfó se dijo que no iba a ser un cambio de Gobierno, sino de régimen, que íbamos a acabar con la corrupción, los lujos, que íbamos a escuchar y a respetar a todos, pero que le íbamos a dar preferencia a los humildes, a los desposeídos, que por el bien de todos, primero los pobres".

"Es una política nueva, es una transformación y esto desde luego que no gusta, molesta a quienes tienen todo su derecho a manifestarse", señaló.

El tabasqueño recordó que él, como oposición, hizo cientos de marchas y le costó mucho llegar a la Presidencia, por lo que está determinado a seguir con la Cuarta Transformación del país.

"Nosotros hicimos cientos, miles de marchas de protesta, nos costó quitar del Gobierno a los conservadores, tardaron 36 años, por poco y se destruye por completo a nuestro país", dijo.