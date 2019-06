No crean que tiene mucha ciencia el gobernar: AMLO

Ciudad de México.- Gobernar no es tan difícil, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a casi ocho meses de iniciar su gobierno y a casi un año de haber ganado la elección.

"No crean que tiene mucha ciencia el gobernar", dijo.

"Eso de que la política es el arte y la ciencia de gobernar, no es tan apegado a la realidad", añadió en un mitin en el Municipio de Ecatepec, donde la mayor parte del tiempo la ocupó para repetir sus promesas de campaña.

Según López Obrador, gobernar tiene más que ver con el sentido común.

"La política tiene más que ver con el sentido común, que es el menos común, eso sí, de los sentidos, la política tiene que ver más con el juicio práctico, la política es transformar, es hacer historia, es un oficio noble que permite a la autoridades servir a sus semejantes, servir al prójimo, esa es la verdadera política", sostuvo.

En el municipio mexiquense, el Mandatario afirmó que con los ahorros generados por el combate a la corrupción se podrá ayudar a la gente e insistió en que cumplirá todos sus compromisos y no fallará.

"Vengo a Ecatepec a reafirmar los compromisos, a decirles que no les vamos a fallar, que vamos a cumplir al pie de la letra todos los compromisos y sobre todo en Ecatepec, que se necesita tanto, vamos a llevar a la práctica nuestro lema que dice: por el bien de todos, primero los pobres", expresó.

En su mensaje, López Obrador destacó la colaboración de Alfredo del Mazo, quien, dijo, ha sido respetuoso y responsable.

"Ya pasó la elección, cuando hay campaña, hay que agarrarse, ni modo, sin llegar a los golpes, pasa la elección y a unirnos todos".