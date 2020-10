No debemos nada, si hacemos cuentas nos deben: Presidente

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Administración no sólo no debe dinero a los estados, sino que algunos Gobiernos estatales deben impuestos a la Federación.

El mandatario respondió así a los reclamos de los integrantes de la Alianza Federalista, que amagaron con romper el Pacto Fiscal si no les entregan más recursos en el Presupuesto de 2021.

"No les debemos nada y se entrega todo y si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos, que las muestren, de lo que les corresponde. Les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos", acusó.

¿Como cuáles?, se le preguntó.

"Muchos casos".

¿Los de la Alianza Federalista están ahí?

"Seguramente. Pero no se trata de decir: ahora me vas a pagar, no, se trata de decir que no debemos absolutamente nada, para que no vaya a suceder lo que sucedió en Chihuahua de que se enrollaron en la bandera de la defensa del agua y los metieron en un conflicto", respondió.

Desde Palacio Nacional, el Presidente dejó en claro que no está dispuesto a poner dinero de la Federación en manos de los Gobernadores.

Advirtió que los recursos destinados para los Programas de Bienestar de su Administración seguirán entregándose de manera directa a los beneficiarios, sin que sean tocados por los Ejecutivos estatales.

"De lo que corresponde a la Federación, no le vamos a entregar dinero, eso sí que quede claro, a los gobiernos de los estados y no por desconfianza ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente", sostuvo.