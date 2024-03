No disparó normalista, hubo abuso de autoridad: AMLO

Agencia Reforma / López Obrador aseguró que no se permitirá la impunidad y que la Fiscalía General de la República (FGR) ya indaga el caso

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el normalista que falleció en Chilpancingo no disparó y que policías de Guerrero cometieron abuso de autoridad.

Durante la mañanera, López Obrador aseguró que no se permitirá la impunidad y que la Fiscalía General de la República (FGR) ya indaga el caso.

"Lamento mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado. Ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos y no vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables", dijo AMLO.

"No se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad".

"Me dolió muchísimo, me duele mucho", lanzó el Presidente.

-¿Qué es lo que dicen las investigaciones preliminares?, se le preguntó.

"Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar pero sí, no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables", expresó.

-¿Cuántos detenidos?, se le cuestionó.

"Creo que los policías que participaron. Están detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la Fiscalía General".

Al Mandatario federal se le preguntó si este hecho pone en riesgo el diálogo sobre Ayotzinapa, a lo que respondió que no pues son cosas distintas.

"No, son cosas completamente distintas, esto se dio por un abuso de autoridad, ya se va a explicar en qué condiciones", aseveró.

"Y en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa seguimos con la investigación".

López Obrador insistió en que quiere una reunión con los padres y madres de los 43 desaparecidos, pero no con abogados pues no confía en ellos. Agregó que el diálogo sería más adelante.

"Más adelante, es que estamos trabajando y quiero tener diálogo con ellos y ojalá y pueda ser un diálogo directo con ellos", afirmó.