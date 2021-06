No era prudente que Harris fuera al Senado: SRE

Ciudad de México.- El Canciller Marcelo Ebrard aseguró que fue prudente que la Vicepresidenta estadounidense Kamala Harris no visitara el Senado.

"El Senado estimó, tomó su propia postura, yo creo que es una postura prudente porque es muy cerca del proceso electoral", dijo en conferencia el Secretario de Relaciones Exteriores.

"Que yo sepa, no estuvo incluido en su agenda, previsto o solicitado, visitar el Senado. Todavía no estaba confirmado, más bien el Senado consideró que no era prudente y nosotros estamos de acuerdo", agregó.

La Vicepresidenta de Estados Unidos visitará México el lunes para entrevistarse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La comitiva estadounidense valoró que, dada la polarización electoral, no sería conveniente sostener el encuentro con legisladores de partidos antagónicos el martes 8.

El tema fue puesto a consideración de la Cancillería mexicana como de la mesa directiva del Senado. Las tres partes convinieron que era más conveniente postergar ese encuentro.

"La invitación que corrimos a la Vicepresidenta Kamala Harris, se hizo en razón de su calidad como Vicepresidenta, pero particularmente como presidenta del Senado de los Estados Unidos, por lo que una reunión con ella en su primera visita a México era una decisión natural; sin embargo, dicha invitación ha tenido reacciones mixtas entre colegas parlamentarios", explicó Ricardo Monreal.

El líder de Morena en el Senado confirmó a REFORMA que la decisión de cancelar el encuentro se había tomado en acuerdo con los Gobiernos de los dos países.