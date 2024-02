No es deseable diálogo Obispos-crimen.- Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, desestimó que organizaciones sociales o religiosas operen como mediadoras o busquen treguas con la delincuencia o el crimen, pues es deber del Estado enfrentarlos.

"No es lo deseable, que organizaciones sociales o agrupaciones cumplan una función ni de mediadoras ni de búsquede de treguas, creo que es el Estado el que tiene que enfrentar los flagelos de la delincuencia y el crimen", declaró en entrevista.

"Yo tengo confianza, a pesar de que mi familia también ha sido víctima de los problemas de inseguridad, no me gana el odio ni la venganza social sino la justicia y estoy seguro que va a aplicarse la ley a quien resulte responsable (...) y de que la estrategia de seguridad diseñada por el Ejecutivo va a dar resultados".

El morenista insistió en que tiene confianza en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional y en los instrumentos que tiene el Estado mexicano para combatir a la inseguridad.

Respecto a si irá a la Cámara de Diputados como plurinominal, Monreal dijo que no está casado ni obsesionado por seguir siendo legislador o coordinador, ni siquiera en San Lázaro.

"En donde yo pueda servir y ayudarle al movimiento, lo haré. Si voy al Senado, se me ratifica por el partido, si no voy al Senado lo entenderé. Si voy a la Cámara de Diputados, si no voy, también lo entenderé. Pero lo que quiero es continuar con el proceso de transformación que vive México y donde pueda ayudar, lo haré de manera amplia, convencida, porque México necesita de mucha unidad y de mucha cohesión, sobre todo en nuestro movimiento", dijo.

"Así es que no tengo ninguna obsesión, ni tampoco tengo ninguna actitud de arrogancia, ni de soberbia en ser o no ser. Lo que quiero es contribuir a ayudar. Y si sirvo en alguna de las partes, ahí voy a estar. Si el partido considera, el movimiento considera que puedo servir en algún lugar, ahí estaré".

El político zacatecano aseguró que la decisión de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum de hacer suyas las iniciativas de reforma que el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó el 5 de febrero y envío a la Cámara de Diputados es una posición correcta porque proviene del mismo movimiento y coincide con los propósitos.

"Nosotros creemos que no es extraño que la propia candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia abrace, coincida y respalde las iniciativas que el Presidente ha planteado y son de gran calado", opinó.

"A mí me parece normal, me parece hasta lógico que haya avale y haya dicho que las 20 reformas las hará suyas para plantearlas el primero de marzo fecha en la que tendrá verificativo el inicio de su campaña y que la retomará en su discurso como base de su plataforma política".

Esto no entorpece, aseguró el senador, la construcción de acuerdos con la oposición porque ésta ya tiene trazada su ruta.

"Eso no evita que yo trabaje con ellos y les plantee la posibilidad de construir acuerdos y eso no evita que el congreso realice su labor de convencimiento en lo indispensable y necesario que resultan las reformas planteadas", sostuvo..

"No obstaculiza, al contrario, complementa con una voluntad importante de quien puede ser presidente de la república, si la voluntad así lo decide, la voluntad del pueblo de México, porque sería muy afortunado que ella en el caso de que no se lograra en estos meses, pudiera encabezar las reformas que ya hemos descrito con amplitud, las 20 reformas que el presidente planteó el 5 de febrero".

Sobre las inconformidades respecto a la elección de candidatos en Morena, Monreal dijo que en los procesos internos de selección de candidatos en todos los partidos siempre traen inconformidad, suspicacia e incluso no coincidencias.

"No es privativo sólo de nuestro movimiento, pero yo confío en la madurez, en la lealtad a los principios de los militantes y simpatizantes de Morena y que mantengamos la unidad y la cohesión en una jornada que, será una jornada intensa en materia electoral los próximos 103 días", afirmó.