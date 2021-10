No es necedad no vacunar a niños: Alcocer

Reforma

En medio de las críticas al Gobierno federal por no aplicar la vacuna contra Covid-19 a menores de edad, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, argumentó que el biológico podría limitar el sistema inmunológico de los niños.

"No es una necedad", sostuvo al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado de la República.

"¿Por qué se ha tomado esa decisión de no vacunar a los niños? No sólo es mi opinión, sino de un grupo asesor importante que está ligado a la OMS", introdujo al responder a los cuestionamientos de las senadoras Sylvana Beltrones y Xóchitl Gálvez.

Alcocer explicó que la eficiencia del sistema inmunológico asoma de manera particular en los niños, por lo que exponerlos a temprana edad a la vacuna podría afectarlos.

"En su desarrollo, los niños tienen unas células que ayudan, notoriamente, a presentar sustancias antígenas; y muchos niños, con los besos de los papás, les han transmitido el virus y pasa desapercibido", expuso.

"Los niños de 12 a 17 años tienen la posibilidad de tener esas defensas, y el ponerles una vacuna, de la cual, todavía --excepto la de Pfizer-- podría tener alguna limitación, aunque no les va a pasar nada a su desarrollo natural normal de su sistema inmunológico para enfrentar otras enfermedades. Por eso es esa precaución", detalló.

La vacuna, sostuvo, no está en espera a los que tienen comorbilidades.

"Pero esa es la razón, no es que se quiera no vacunar. Si a mí me preguntan '¿a su nieto lo vacunan? Esa es la razón, no es necedad ni es otra cosa".

Alcocer adelantó que en el primer trimestre del próximo año se resolverá si se aplica una tercera dosis de refuerzo a los ya vacunados.

Por lo pronto, afirmó que en las últimas 11 semanas se ha observado un "descenso sostenido" de todos los indicadores de la pandemia con una reducción general de 78 por ciento en la ocupación hospitalaria.

Aunque señaló que la tercera ola de coronavirus está en descenso, aclaró que "no será la última".