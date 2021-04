‘No es necesario que me vacune contra Covid-19’: López Obrador

Agencias

Ciudad de México.- Por recomendación de los médicos que lo atienden, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esperará más tiempo para recibir la vacuna contra Covid-19, ya que cuenta con anticuerpos suficientes.

A unos días de haber anunciado que por recomendación médica sería en estos días en los que se vacunaría contra SARS-CoV-2, el mandatario aclaró esta mañana en Palacio Nacional que tras una consulta médica con los profesionales de la salud que lo atendieron cuando padeció por Covid-19 se le sugirió esperar para recibir la dosis.

“Consulté con los médicos, al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí de Covid-19, revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora, que me vacune”, dijo.

Anunció que el día de mañana, durante el informe del “Pulso de la Salud”, un médico que lo atendió explicará la sugerencia para que el presidente aún no se vacune.

Consideró además que debe revisarse el tiempo de espera que se le planteó, pues “es mucho”.

“Me dijo: ‘no, porque tiene suficientes anticuerpos, no hace falta, puede esperar’. Incluso me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho y debe revisarse el tiempo, pero que no tengo problema de contagio ni de contagiar”, recordó.

López Obrador además destacó los avances de la vacunación contra Covid-19 en el país, por lo que estimó que para finales de este mes todos los adultos mayores cuenten con al menos una dosis suministrada.

Indicó que la mayor prioridad de su gobierno es atender a este sector de la población, ya que, en caso de una nueva oleada de Covid-19, los adultos mayores estarán más protegidos y podría ser menor el riesgo de que haya un desenlace fatal.

“Según los expertos, se reducirá la mortalidad por Covid, entonces también nos va a ayudar a que si se presenta una nueva cepa u ola o hay incrementos en contagios, pues nos agarre ya con los adultos mayores vacunados, lo que será de utilidad”, comentó.