No es posible esperar, reviran médicos privados a AMLO

Reforma

Ciudad de México.- Luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los médicos privados que esperen a ser vacunados contra el Covid-19, estos contestaron que no es posible debido al riesgo de contagio ante la llegada de una tercera ola y a su contacto constante con pacientes.

En su conferencia matutina, el Presidente expuso que deberán aguardar "hasta que nos toque a todos".

Al respecto, el oftalmólogo David Berrones, promotor de la iniciativa VacunasMédicosMX, insistió en la urgencia en que se inmunice a todo el sector salud sin distinción.

"Creo que dejar fuera a un sector tan importante en México como el sector privado, pues es un error. No hay palabras para describir que se deje fuera a un sector tan importante porque no nada más estamos hablando de médicos, estamos hablando de prácticamente todo el sector salud que se dedica a la medicina privada y que son miles y miles de personas que desde el primer día de la pandemia hemos estado trabajando y no es posible esperar, nos están dejando fuera", comentó.

Berrones reprochó que transcurridos más de 13 meses de detectar el primer caso aún no se tengan ni las listas de los beneficiarios, y apuntó que incluso en instituciones públicas personal de salud no ha sido inmunizado. Advirtió que el costo de vacunar a médicos a la par de la población sería alto al señalar que si estos se contagian se corre el riesgo de no tener suficientes especialistas para atender un eventual repunte de casos.

Francisco Moreno, jefe del programa Covid-19 en el Hospital ABC, indicó que las declaraciones de López Obrador son discriminatorias, que van en contra del discurso de igualdad impulsado desde el Gobierno y solicitó que se gestione su inmunización por cargo y no por edad, al advertir que hay médicos jóvenes.

"Además con lo lento que va la vacunación y esto hay que decirlo claramente, pues estamos hablando que son otros cuatro o cinco meses que estás atendiendo pacientes y corres el riesgo de enfermarte. Evidentemente, somos un grupo de mayor riesgo por el contacto con pacientes, entonces pues es una discriminación (...) que precisamente en un Gobierno donde supuestamente se iba a manejar a todos iguales, pues no están siendo correctos.

"Yo creo que lo que hay que decirle (al Presidente) es que entienda cuál es el riesgo de no vacunar a médicos, somos el País con el número más alto de trabajadores de la salud que ha fallecido a lo largo de la pandemia, y decir que se esperen pues es igual que como cuando no habían equipo de protección personal. Ha sido un maltrato al trabajador de la salud inmerecido en un tiempo en el que somos los que hemos enfrentado la pandemia. Somos parte de la estructura de salud de este País", dijo Moreno.

Javier Potes, director del Consorcio Mexicano de Hospitales, le conminó al Presidente a revisar su propuesta.

"No puedes ir a la guerra sin soldados y el sector salud son tus soldados en este momento y tienes que apoyarlos. Y no sólo apoyarlos con la vacunación, sino con los mensajes adecuados. Creo que el mensaje que se mandó pues no es muy afortunado para el sector privado", opinó.

"Hemos tenido algo de vacunación, sin embargo, todavía estamos lejos de estar satisfechos con la protección al personal de los hospitales. Esperamos que cambie el criterio", agregó.